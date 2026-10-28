Авіаквитки можуть подорожчати через рекордні ціни на пальне та ризики його постачання

Авіакомпанії можуть підвищити ціни на квитки через подорожчання авіаційного пального. Його вартість приблизно вдвічі перевищує рівень до війни з Іраном, а перевізники мають менше можливостей зафіксувати майбутні витрати.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters.

Чому авіакомпанії не можуть зафіксувати ціни

Пальне становить 30–40% витрат авіакомпаній. Щоб захиститися від стрибків цін, перевізники використовують хеджування — угоди, які дають змогу заздалегідь зафіксувати вартість пального. Однак за високих ринкових цін такі угоди можуть виявитися невигідними, якщо згодом пальне подешевшає.

"Є лише один або два способи вирішити цю проблему: скоротити витрати або підвищити тарифи", — заявив гендиректор AirAsia Тоні Фернандес.

У свою чергу гендиректор Ryanair Майкл О'Лірі прогнозує, що авіаквитки можуть подорожчати на 15–20%. За його словами, європейські авіакомпанії, зокрема Ryanair, недостатньо захищені від високих цін на пальне до літа 2027 року.

Як реагують перевізники

Finnair припинила укладати нові угоди для фіксації цін на пальне. Частка захеджованих потреб компанії в пальному на 2027 рік становить у середньому 34%.

Ryanair у вересні повідомила про припинення хеджування. Водночас компанія зафіксувала ціни приблизно на 80% потреб у реактивному паливі на фінансовий рік, що завершується в березні 2027 року.

Norwegian Air Shuttle, навпаки, була змушена скасувати частину підвищень тарифів після того, як клієнти відмовлялися платити більше.

Як змінюються ціни на квитки

За останніми наведеними офіційними даними, у вересні авіаквитки в ЄС подорожчали на 5,8% у річному вимірі, а у США — більш ніж на 20%.

Американські авіакомпанії переважно не використовують хеджування пального. Водночас Delta, United і Southwest цього місяця знизили прогнози прибутку або повідомили про результати, на які вплинуло зростання витрат на пальне.

Раніше повідомлялося. що три найбільші авіакомпанії США — American Airlines, United Airlines та Southwest Airlines — скорочують або переглядають заплановані рейси через зростання цін на авіапальне.