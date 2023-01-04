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Україна домовилася про постачання майже 1800 трансформаторів та понад 7000 генераторів
Станом на 4 січня Україна домовилася про постачання майже 1800 трансформаторів, 7000 генераторів потужністю до 100 кВт та 600 генераторів потужністю понад 100 кВт. Про це в ході брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає агентство “Інтерфакс-Україна”.
"Станом на 4 січня вдалося домовитися про постачання майже 1800 трансформаторів струму та напруги різної потужності, понад 7000 генераторів потужністю до 100 кВт і понад 600 генераторів потужністю більше 100 кВт, понад 40 км кабелю та сотень найменувань запчастин для енергообладнання, обігрівачів тощо", - сказав Кулеба.
Нагадаємо, за останні два тижні грудня 2022 року українські дипломати домовилися про передачу Україні понад 600 генераторів та трансформаторів від різних країн.
Європейський Союз у 2022 році передав Україні тисячу одиниць електрогенераторів, щоб допомогти впоратися з труднощами, що виникли внаслідок російських атак, спрямованих на об’єкти енергетичної інфраструктури.Підписуйтеся на наш YouTube канал