Україна домовилася про постачання майже 1800 трансформаторів та понад 7000 генераторів

Станом на 4 січня Україна домовилася про постачання майже 1800 трансформаторів, 7000 генераторів потужністю до 100 кВт та 600 генераторів потужністю понад 100 кВт. Про це в ході брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає агентство “Інтерфакс-Україна”.

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"Станом на 4 січня вдалося домовитися про постачання майже 1800 трансформаторів струму та напруги різної потужності, понад 7000 генераторів потужністю до 100 кВт і понад 600 генераторів потужністю більше 100 кВт, понад 40 км кабелю та сотень найменувань запчастин для енергообладнання, обігрівачів тощо", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, за останні два тижні грудня 2022 року українські дипломати домовилися про передачу Україні понад 600 генераторів та трансформаторів від різних країн.

Європейський Союз у 2022 році передав Україні тисячу одиниць електрогенераторів, щоб допомогти впоратися з труднощами, що виникли внаслідок російських атак, спрямованих на об’єкти енергетичної інфраструктури.