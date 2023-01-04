Украина договорилась о поставках почти 1800 трансформаторов и более 7000 генераторов

На 4 января Украина договорилась о поставках почти 1800 трансформаторов, 7000 генераторов мощностью до 100 кВт и 600 генераторов мощностью более 100 кВт. Об этом в ходе брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает агентство "Интерфакс-Украина".

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"По состоянию на 4 января удалось договориться о поставках почти 1800 трансформаторов тока и напряжения разной мощности, более 7000 генераторов мощностью до 100 кВт и более 600 генераторов мощностью более 100 кВт, более 40 км кабеля и сотен наименований запчастей для энергооборудования", сказал Кулеба.

Напомним, за последние две недели декабря 2022 года украинские дипломаты договорились о передаче Украине более 600 генераторов и трансформаторов разных стран.

Европейский Союз в 2022 году передал Украине тысячу единиц электрогенераторов, чтобы помочь справиться с трудностями, возникшими в результате российских атак, направленных на объекты энергетической инфраструктуры.