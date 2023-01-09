В Украину завезли более 2 млн электрических аккумуляторов по "льготным условиям"

С 12 ноября по 31 декабря 2022 года, когда от уплаты НДС и въездной пошлины были освобождены важные для прохождения отопительного сезона товары, в Украину завезли 2,16 млн штук электрических аккумуляторов.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Общая сумма импорта электрических аккумуляторов за время действия льготных условий на ввоз составляет 82,2 млн долларов США. За ноябрь завели 266,5 тыс штук, за декабрь - 1,89 млн штук.

Заметим, что категория аккумуляторов очень широка: от powerbank до EcoFlow.

Что касается трансформаторов, то с 12 ноября по 31 декабря их завезли в Украину 20,6 тыс. штук на общую сумму 11,3 млн. долларов США.

За ноябрь завезли всего 3 тысячи трансформаторов, за декабрь — 17,5 тыс. штук.

Количество аккумуляторов, трансформаторов, о которых сообщает Железняк, - это именно те, что были импортированы по "льготным условиям". При этом число не включает гуманитарную помощь. Партнеры, и не только западные, регулярно передают Украине оборудование для улучшения ситуации в энергетике.

В частности, недавно ОАЭ предоставили Украине вторую партию из 1300 генераторов в рамках общей программы гуманитарной поддержки на $100 млн. О том, что Объединенные Арабские Эмираты передадут Украине в общей сложности 2500 генераторов по программе гуманитарной поддержки, было известно в конце декабря.

Также Украина получает электрооборудование от государств, ранее бывших в составе СССР, а именно Казахстана и Азербайджана.