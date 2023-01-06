Объединенные Арабские Эмираты предоставили Украине еще 1300 генераторов

ОАЭ предоставили Украине вторую партию из 1300 генераторов в рамках общей программы гуманитарной поддержки на $100 млн. Команда Фонда госимущества уже встретила их и направляет в пострадавшие от российской агрессии регионы, сообщил председатель ФГИ Рустем Умеров.

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"Генераторы передадут объектам критической и социальной инфраструктуры (школы, детские сады, медицинские учреждения, пункты обогрева) в Сумской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой областях и Киеве", – рассказал он.

Он напомнил, что в декабре ОАЭ предоставили Украине первые 1200 генераторов. Их направили учреждениям здравоохранения, образования, объектам критической инфраструктуры в регионы, наиболее пострадавшие от российской агрессии – Херсонскую, Донецкую, Луганскую, Одесскую, Николаевскую, Запорожскую и Киевскую области.

О том, что Объединенные Арабские Эмираты передадут Украине в общей сложности 2500 генераторов по программе гуманитарной поддержки, было известно в конце декабря. Логистика в украинские области обеспечивается "Укрзализныцей" и Государственным агентством стратегических резервов Польши.