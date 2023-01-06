Об'єднані Арабські Емірати надали Україні 1300 генераторів на $100 млн

ОАЕ надали Україні другу партію з 1300 генераторів в рамках загальної програми гуманітарної підтримки на $100 млн. Команда Фонду держмайна вже зустріла їх і направляє до регіонів, які постраждали від російської агресії, повідомив голова ФДМ Рустем Умєров.

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"Генератори передадуть об'єктам критичної та соціальної інфраструктури (школи, дитячі садки, медичні заклади, пункти обігріву) в Сумській, Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській, Луганській, Донецькій областях та в Києві", – розповів він.

Він нагадав, що в грудні ОАЕ надали Україні перші 1200 генераторів. Їх направили закладам охорони здоров’я, освіти, об’єктам критичної інфраструктури в регіони, які найбільше постраждали від російської агресії – Херсонську, Донецьку, Луганську, Одеську, Миколаївську, Запорізьку та Київську області.

Про те, що Об’єднані Арабські Емірати передадуть Україні загалом 2500 генераторів за програмою гуманітарної підтримки, було відомо наприкінці грудня. Логістика в українські області забезпечується "Укрзалізницею" та Державним агентством стратегічних резервів Польщі.