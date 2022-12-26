ОАЕ відправлять в Україну 2500 генераторів

Об’єднані Арабські Емірати передадуть Україні 2500 генераторів за програмою гуманітарної підтримки.

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Про це повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"В рамках досягнутих домовленостей між Україною та ОАЕ про надання гуманітарної підтримки, Україна зустріла у Варшаві перший борт допомоги — 1200 генераторів", - зазначив він.

За його словами, другий літак від ОАЕ з іншими генераторами очікується на початку січня.

Зазначається, що генератори передадуть закладам охорони здоров’я, освіти, а також об’єктам критичної інфраструктури в регіонах, які постраждали від російської агресії — до Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Одеської та Київської областей.

Нагадаємо, казахський бізнес передав закладам охорони здоров'я в Україні 41 генератор вартістю близько півмільйона доларів.