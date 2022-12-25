Казахстан передав Україні генераторів на $500 тис: хто їх отримає

Казахський бізнес передав закладам охорони здоров'я в Україні 41 генератор вартістю близько півмільйона доларів. Про це 25 грудня повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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Казахські партнери передали генератори саме медзакладам в областях, які перебувають під атаками російських агресорів — у Миколаївську, Дніпропетровську, Харківську та інші регіони.

Партію генераторів доставили в рамках роботи міжпарламентської групи дружби "Україна — Казахстан".

"Спільно з партнерами ми докладаємо максимум зусиль, аби в умовах знеструмлення лікарні продовжували працювати та виконувати своє головне завдання — рятувати життя. Кожен генератор — це гарантія безперебійної роботи операційних, реанімацій та кисневих станцій", — підкреслив очільник МОХ Віктор Ляшко.

Раніше стало відомо, що Україна звернулася до країн колишнього Радянського Союзу по допомогу з енергообладнанням.

Одним із перших відгукнувся Азербайджан. Уряд країни передав Україні у вигляді гуманітарної допомоги електрообладнання: трансформатори та генератори.

Станом на кінець грудня, за даними МЗС, загалом від партнерів для відновлення енергосистеми України вдалося залучити майже 1 тис трансформаторів різної потужності, приблизно 5 тис бензинових та дизельних генераторів та понад 100 автотрансформаторів.