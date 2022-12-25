Казахстан передал Украине генераторов на $500 тыс: кто их получит

Казахский бизнес передал учреждениям здравоохранения в Украине 41 генератор стоимостью около полумиллиона долларов. Об этом 25 декабря сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Казахские партнеры передали генераторы именно медучреждениям в областях, находящихся под атаками российских агрессоров – в Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую и другие регионы.

Партию генераторов доставили в рамках работы межпарламентской группы дружбы "Украина - Казахстан".

"Совместно с партнерами мы прилагаем максимум усилий, чтобы в условиях обесточивания больницы продолжали работать и выполнять свою главную задачу – спасать жизнь. Каждый генератор - это гарантия бесперебойной работы операционных, реанимаций и кислородных станций", - подчеркнул глава МОХ Виктор Ляшко.

Ранее стало известно, что Украина обратилась в страны бывшего Советского Союза за помощью с энергооборудованием.

Одним из первых отозвался Азербайджан. Правительство страны передало Украине посредством гуманитарной помощи электрооборудования: трансформаторы и генераторы.

По состоянию на конец декабря, по данным МИД, всего от партнеров для восстановления энергосистемы Украины удалось привлечь почти 1 тыс. трансформаторов разной мощности, примерно 5 тыс. бензиновых и дизельных генераторов и более 100 автотрансформаторов.