У Польщі відкрили енергетичний хаб для постачання генераторів в Україну

У Польщі 26 січня відкрили енергетичний хаб rescEU, який стане логістичним центром для доставки екстреної енергетичної допомоги Україні.

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Про це повідомляє Представництво Європейського Союзу в Україні.

Зазначається, що хаб дозволить значно збільшити обсяг безоплатної енергетичної допомоги для України.

"Цей європейський хаб дозволить міжнародним партнерам і приватному сектору спрямовувати свої пожертви, а Європейський Союз надасть повне фінансування транспортних послуг для доставки допомоги з хабу до України", - йдеться у повідомленні.

Хаб використовується для доставки електрогенераторів до України, допомагаючи країні підтримувати постачання електроенергії в розпал навмисних російських атак на її енергетичну інфраструктуру. Генератори, які постачаються з ЄС, можуть бути різної потужності: від невеликих, здатних забезпечити електроенергією окремі домогосподарства, до набагато потужніших моделей, придатних для забезпечення роботи громадських об’єктів і життєво важливих комунальних послуг, таких як лікарні та центральні теплові пункти.



Наразі ЄС виділив Польщі 114 мільйонів євро на придбання генераторів для забезпечення енергетичного резерву rescEU. В якості першого кроку, в Україну буде доставлено 1000 нових генераторів із польського резерву rescEU на додаток до 1400 генераторів і мільйонів одиниць енергетичного устаткування, які були вже відправлені через Механізм цивільного захисту ЄС.

"Відкриваючи новий енергетичний хаб rescEU для інших донорів, ми можемо значно збільшити обсяг безоплатної енергетичної допомоги для України в найтемнішу для неї годину. Я хочу подякувати Польщі за активну позицію та лідерство. З першого дня війни ми працювали пліч-о-пліч з польською владою для забезпечення швидкого та організованого постачання життєво необхідної допомоги з усієї Європи до України", - зазначив комісар ЄС з питань врегулювання криз Янез Ленарчич

With 🇵🇱 PM @MorawieckiM in Komorowo, opening a new EU logistical hub for energy emergency supplies to 🇺🇦.



As Russia continues to deliberately attack civilian targets,

this #rescEU reserve hosted by Poland is becoming the emergency energy lifeline to Ukraine.#StandWithUkraine pic.twitter.com/3GzRdbN6Mm — Janez Lenarčič (@JanezLenarcic) January 26, 2023

Зазначимо, з 12 листопада по 31 грудня 2022 року, коли від сплати ПДВ та в’їзного мита були звільнені важливі для проходження опалювального сезону товари, до України завезли 2,16 млн штук електричних акумуляторів.