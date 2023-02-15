Прем’єр Швеції прибув до Києва з неоголошеним візитом

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон у середу, 15 лютого, прибув з неоголошеним візитом до Києва. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Сьогодні вітаю в Україні прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона. Україна і Швеція разом захищають людяність, свободу та Європу. Разом будемо й переможцями", — повідомив голова держави у своєму Facebook.

Зауважимо, що це перший візит Крістерссона в Україну на посаді прем'єр-міністра. Магдалена Андерссон, яку він замінив на посаді, відвідала Україну у 2022 році.

Напередодні про візит Крістерссона до Києва не повідомлялося, тому деталі тем переговорів прем'єра Швеції з українськи президентом невідомі.

Водночас нещодавно парламент Швеції схвалив запропоновані урядом зміни до держбюджету, які передбачають передачу Україні нового пакету військової допомоги.

До цього, у січні, уряд країни оголосив про плани надати Україні САУ Archer і протитанкову зброю, а у грудні Швеція виділила 19,2 млн доларів на підтримку оборони України.