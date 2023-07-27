В Украине возобновят е-декларирование: Рада взяла законопроект за основу

Верховная Рада Украины во время заседания 27 июля поддержала в первом чтении законопроект №9534 о внесении изменений в некоторые законы Украины об определении порядка представления деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в условиях военного положения.

Об этом сообщил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Законопроект поддержали 299 его коллег, не голосовал 21 нардеп. Никто не воздерживался и не голосовал против. Документ был зарегистрирован за день до голосования, 26 июля. Среди авторов законопроекта - глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, нардепы Сергей Власенко ("Батькивщина") и Ярослав Железняк ("Голос").

Документ предусматривает:

предоставление субъектам декларирования доступа к сведениям о них и членам их семей из информационно-коммуникационных и справочных систем, реестров, банков данных;

усовершенствование декларирования объектов, находящихся во владении или пользовании лица;

усовершенствование порядка и увеличение сроков декларирования существенных изменений в имущественном состоянии.

Лица, которые в 2022 - 2023 годах не подали декларацию, но должны это сделать в соответствии со статьей 45 настоящего Закона, должны будут подать такие декларации не позднее 90 календарных дней со дня вступления в силу законопроекта №9534.

Е-декларирование — открытые данные

Законопроект №9534 предусматривает публичность реестра деклараций. Пока в стране действует военное положение, данные в Едином государственном реестре деклараций будут в открытом доступе, но будет скрыта следующая информация:

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или номер паспорта гражданина Украины;

место жительства;

дата рождения физических лиц;

местонахождение объектов, приводимых в декларации;

номер счета в банковском или ином финансовом учреждении;

сведения о населенных пунктах, где расположены объекты, указываемые в декларации, или где расположено место фактического проживания, зарегистрировано место жительства;

ФИО всех других лиц, указанных в декларации (кроме субъекта декларирования).

Е-декларирование имущества - что предусматривает законопроект №9534

Уточняются данные о необходимости декларирования находящегося во владении объекта. Его следует указать, если он находился во владении или пользовании в совокупности не менее 183 календарных дней за отчетный период или два месяца, предшествовавших окончанию отчетного периода. В то же время, рыночная стоимость пользования таким объектом в течение периода его пользования должна превышать 50 прожиточных минимумов (за 2022 год такая сумма будет составлять 124 050 грн).

Е-декларирование для военных

Для военных срок установят более длинный, в зависимости от ситуации, в которой находится лицо. Так, субъектам декларирования, которые выполняют задачи в интересах национальной безопасности или находятся на территориях, пострадавших от военной агрессии Российской Федерации против Украины, представляют декларацию в течение 90 дней со дня:

определения даты завершения боевых действий;

завершения временной оккупации для временно оккупированных территорий, где лицо находится;

возврата к пункту постоянной дислокации или месту постоянной работы (кроме ротации);

прекращение или отмена военного положения.