Данилов не исключает того, что может быть дополнительный призыв

Несмотря на призывы военного командования к президенту Украины о рассмотрении возможности увеличения количества лиц, которые могут быть призваны на военную службу, изменений в процесс мобилизации ожидать не стоит, но дополнительный призыв все же возможен.

Такую позицию высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью "Украинскому Радио".

По его словам, мобилизация еще началась 24 февраля 2022 года. Тогда же были приняты все решения. С тех пор в Украине мобилизация ни дня не прекращалась, но она происходит с учетом необходимости призыва именно молодых мужчин и женщин, которые нужны для выполнения различных задач.

Секретарь СНБО добавил, что уже отработан не первый этап мобилизации и все идет по плану. В то же время он не исключает возможность дополнительного призыва, однако этот процесс состоится в рамках уже утвержденных норм, ставших действующими с 24 февраля 2022 года.

"Да, военные обращаются, и будет, скорее всего, дополнительный призыв, но это не значит, что это будет выходить за пределы, которые мы утвердили еще 24 февраля 2022 года. Мобилизация происходит спокойно и те объемы, которые нужны для наших Вооруженных Сил никогда не пересекали ту отметку. Более того, мы ни одного месяца не выходили на те показатели, которые утверждали. Военные берегут наших военнослужащих и они призывают ровно столько, сколько им нужно для выполнения задач", — говорит он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получал от военного руководства страны просьбу усилить мобилизацию.

Глава государства не рассказал больше деталей о запросе военных. Он также не указал, принимал ли соответствующие решения по такой просьбе и планирует ли.