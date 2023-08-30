В Полтаве задержан фитнес-тренер, который плевался в бойцов ВСУ

Служба безопасности совместно с Национальной полицией задержала в Полтаве провокатора, публично оскорблявшего украинских военных. Злоумышленником является местный фитнес-тренер – ярый поклонник кремлевских нарративов о войне в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что стражами порядка задокументирован случай, когда, находясь в центре города, фигурант начал провоцировать и нецензурно оскорблять чиновников местного военкомата.

"Во время инцидента он безосновательно обвинил украинских защитников в том, что они якобы виновны в развязывании войны РФ против Украины и "убивают людей за деньги". Более того, фигурант плюнул в одного из военных. Им оказался вернувшийся боец ВСУ фронта, получивший контузию и многочисленные ранения в результате подрыва на мине", - отметили в СБУ.

По данным следствия, провокатор фиксировал преступные действия на камеру.

Затем снятое видео с "комментариями" он выложил на собственной странице в Инстаграмме.

Как установила СБУ, таким образом фигурант уже неоднократно пытался дискредитировать украинских защитников.

"Также проверяется информация, что провокативные видео и сообщения злоумышленника могли использоваться кремлевскими пропагандистами для распространения новых фейков о войне в Украине", - подчеркнули в СБУ.

После последнего наиболее резонансного случая мужчина пытался скрываться от правосудия. Однако стражи порядка задержали его.

"В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения фигуранту о подозрении. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения злоумышленника к ответственности", - подчеркнули в СБУ.

В ведомстве не называют, фамилию фигуранта уголовного дела, но судя по фото речь идет о полтавском фитнес-тренере Романе Заволоке, который унижал военных. Ранее он подходил к работникам ТЦК обижал их называя "чайками" и "гусями". Но последний скандальный случай произошел пару дней назад. Фитнес-тренер вместе с таким же "фитнесом"-товарищем оскорбляли старшего солдата Александра Мацько. Они насмехались над дрожащими руками военного, хотя тот объяснил, это тремор от контузии, а на войну он пошел добровольно. На это Заволока сказал военному: "Ты придурок, сам попался на крючок". В конце разговора он плюнул в военного.