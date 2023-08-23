В Харьковской области поймали полицейского, несколько месяцев обворовывавшего с подельниками агропредприятие (ФОТО)

Государственное бюро расследований сообщило бывшему уже сотруднику одного из отделений полиции Богодуховского райотдела полиции и двум его сообщникам о подозрении в воровстве со складов одного из агропредприятий в Харьковской области на протяжении нескольких месяцев.

Как сообщают ГБР и областная прокуратура, 30-летний полицейский получил информацию о хранении на складах сельхозпредприятия большого количества ценных удобрений и другой продукции и решил похитить товар для перепродажи. Фигурант привлек к этому своих знакомых, один из которых являлся сотрудником фирмы и имел доступ к ее складским помещениям.

Подозреваемые подробно организовали реализацию замысла: кражи продукции происходили во время дежурства правоохранителя на блокпосту, расположенном рядом, благодаря чему автомобили беспрепятственно перевозили награбленное.

Похищенную продукцию, в основном удобрения, злоумышленники складировали во дворе родителей правоохранителя и продавали местным жителям. В общей сложности сообщники успели вывезти примерно 20 тонн удобрений, а также почти 4 тонны сои.

В настоящее время установлены четыре эпизода воровства, совершенных подозреваемыми с марта по июнь текущего года. Стоимость похищенного оценивается более чем в 500 тысяч гривен.

Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР

Во время очередного "визита" на склады с удобрениями фигуранты были задержаны. Им инкриминируют кражу имущества, совершенную в условиях военного положения организованной группой (часть 3 статьи 15, части 4 и 5 статьи 185 Уголовного кодекса).

Расследование дела ведет второй следственный отдел (Харьков) территориального управления ГБР в Полтаве, оперативное сопровождение – Харьковское управление департамента внутренней безопасности Нацполиции. Решается вопрос об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей.

Напомним также, что в начале месяца полиция с задействованием спецназа задержала по горячим следам четырех ранее судимых бандитов, перед этим совершивших разбойное нападение на агропредприятие в Винницкой области.