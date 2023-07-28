В Днепре разоблачили полицейских, отпустивших из райотдела банду рэкетиров: начальника уже задержали (ФОТО)

Сотрудники Госбюро расследований и департамента внутренней безопасности Нацполиции разоблачили четырех должностных лиц одного из отделений полиции Днепра, которые решили за взятку скрыть преступление и не привлекать к ответственности семерых человек за совершение разбойного нападения и похищения граждан.

Как сообщают ГБР и ДВБ Нацполиции, семь человек под видом военнослужащих в марте 2022 года похитили в областном центре пару местных жителей для получения денежного выкупа. Злоумышленники вымогали у мужчины и женщины средства и ценные вещи, а когда те отказались платить - привезли их в гараж, где продолжили "выбивать" ценное имущество.

Нападавшие все же были разоблачены и задержаны правоохранителями в тот же день. Однако руководитель отделения полиции и трое его подчиненных предложили сообщникам "откупиться" от уголовной ответственности за 20 тысяч долларов, которые бандиты и уплатили.

Тогда за расследование преступления принялись работники внутренней безопасности Нацполиции и ГБР. В марте уже 2023 года участников банды задержали и вручили подозрения по части 2 статьи 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), части 4 статьи 187 (разбой) и части 4 статьи 189 (вымогательство) Уголовного кодекса.

Кроме того, был проведен ряд обысков в отделении полиции и выявлены доказательства противоправной деятельности указанных должностных лиц. Ныне же, 28 июля, четырем правоохранителям сообщили о подозрении по части 1 статьи 366, части 1 статьи 396 УК (служебный подлог и сокрытие преступления). Впрочем, пока задержан только один из них. При этом ему также сообщено о подозрении и в получении взятки (часть 3 статьи 368 УК).

Организатору же разбойного нападения уведомлено об изменении ранее уведомленного подозрения и сообщено о новом подозрении в предоставлении взятки должностному лицу (часть 3 статьи 369 УК).

Впрочем, как сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, обыски в одном из райотделов полиции Днепра прошли именно в нынешнюю пятницу. Он уточнил, что подозреваемыми являются руководитель подразделения, двое его заместителей и оперативник.

"Соседи потерпевших, ставшие свидетелями преступления, заявили в полицию. Поэтому пострадавших пригласили в райотдел для следственных действий. А там они столкнулись со своими вымогателями, которых уже задержали. Но ненадолго: злоумышленники прямо в коридоре "решали" вопросы с полицейскими", - добавил детали прошлогодних событий министр.

Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Telegram/mvs_ukraine

Кроме того, в ходе документирования преступной деятельности следствие выявило, что некоторые фигуранты уже прикрывали таким образом преступления, в частности, они участвовали в сокрытии убийства человека путем подделки выводов судебно-медицинского эксперта о причинах смерти.

Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступления и полный круг причастных лиц. В суд подано ходатайство об избрании полицейским меры пресечения.