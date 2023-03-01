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Выдавали себя за терробороновцев. В Днепре разоблачили группу бандитов, которые пытали людей
В Днепре правоохранители разоблачили участников банды, которые выдавали себя за бойцов территориальной обороны и требовали у людей деньги. Об этом сообщила пресс-служба ГБР в Telegram.
По данным следствия, семеро злоумышленников нападали на граждан преимущественно по местам их жительства. Они пытали потерпевших, требуя отдать деньги и ценное имущество.
В частности, в одном из случаев бандиты выломали дверь и ворвались в квартиру, стали избивать ее жителей и требовать 2 тыс. долларов. Чтобы получить деньги, нападавшие просверлили руку потерпевшему его же шуруповертом. После этого они обыскали квартиру и забрали все понравившиеся им вещи.
Не получив денег, члены банды связали потерпевшим руки и отвезли в гаражи, где продолжили избивать и требовать наличные деньги. После преступлений подозреваемые распределяли между собой награбленное имущество и распоряжались им по собственному усмотрению.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Правоохранители провели 21 обыск, во время которых изъяли большое количество оружия, боеприпасов, взрывчатки, вещи потерпевших, которыми завладели подозреваемые, и доказательства совершения противоправной деятельности.
Фигурантам сообщили о подозрении по статьям о незаконном лишении свободы по предварительному сговору, разбою в условиях военного положения, а также вымогательстве (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины). Решается вопрос об избрании им мер в виде содержания под стражей.
Кроме того, правоохранители проверяют причастность сотрудников полиции к сокрытию тяжкого и особо тяжкого преступления (ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 396 УКУ).
Напомним, что специалисты СБУ разоблачили злоумышленников, которые занимались выманиванием денег из украинских бизнесменов. Мошенники представлялись чиновниками местных властей и просили у предпринимателей "помощи для ВСУ".