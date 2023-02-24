Облагал "данью" малый и средний бизнес: в Днепропетровской области задержан криминальный авторитет

В результате спецоперации в Днепропетровской области задержан один из лидеров криминальной среды региона, который почти 10 лет пытался держать в страхе местных жителей.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленником оказался неоднократно осужденный криминальный авторитет - так называемый "смотрящий" за Кривым Рогом.

Именно он причастен к многочисленным фактам обложения "данью" представителей малого и среднего бизнеса.

Для этого участвовал в разрешении искусственных конфликтов, создаваемых для местных предпринимателей подконтрольными ему преступными группировками.

За разрешение "спора" уголовник получал свой "процент" от общей суммы "выбитых" денег.

В случае отказа уплачивать "долги", участники банд угрожали потерпевшим и их родственникам насилием и физической расправой, а также уничтожением частного имущества.

Кроме того, злоумышленник находился на постоянном контакте с представителями преступной среды РФ, в том числе с российскими "ворами в законе".

С ними периодически координировал свою незаконную деятельность и решал вопрос о наполнении так называемого "общака".

Все это негативно влияло на криминогенную обстановку в регионе и расшатывало внутреннюю ситуацию в Кривом Роге.

"Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали факты незаконной деятельности фигуранта и задержали его на попытках очередного получения денег за решение "спорных вопросов" с бизнесом", – сообщили в СБУ.

Правоохранители добавили, что злоумышленнику доложено о подозрении по ч. 2 ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины (установление или распространение преступного воздействия).

Планируется избрание меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит наказание до 15 лет тюрьмы.