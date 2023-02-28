Получал деньги за перевод в тыл. Кадровика бригады ТРО задержали с 1 млн гривен

Правоохранители задержали кадровика одной из бригад Сил территориальной обороны ВСУ, подозреваемого в получении денег за перевод военных с линии фронта в тыловые части. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

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По данным следствия, кадровик нашел 14 потенциальных кандидатов на перевод в новый учебный центр, который расположен в тылу. За это он потребовал 75 тыс. грн с каждого. Одному из военных кадровик передал список людей с предложением собрать деньги за "услугу".

Кроме того, еще одному военному за 180 тыс. грн он обещал содействовать в непривлечении к уголовной и административной ответственности за совершение правонарушений.

ГБР задержало кадровика при получении 1 млн 200 тыс. гривен. Во время обысков правоохранители изъяли списки бригады и проекты писем-соглашений на перевод военных в учебный центр.

Фигуранту объявлено подозрение в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3, ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Кадровику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно ДБР разоблачило на взяточничестве детектива территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве. По данным следствия, тот за неправомерное вознаграждение прикрывал игорный бизнес.