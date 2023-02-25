В Донецкой области задержали информатора РФ: наводил вражескую артиллерию на боевые позиции ВСУ

Служба безопасности задержала еще одного информатора разведывательного подразделения российской оккупационной армии в ходе контрдиверсионных мер на востоке Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленник собирал разведданные о дислокации и перемещении сил обороны на территории Донецкой области.

Среди основных задач приспешника врага была разведка мест базирования подразделений ВСУ на Авдеевском направлении.

Именно по его координатам оккупанты совершали артиллерийские обстрелы по боевым позициям украинских защитников.

Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника во время очередного сеанса связи с "куратором".

"По данным следствия, вражеским приспешником оказался житель Мирнограда, который раньше проходил срочную службу в рядах артиллерийских подразделений и имел соответствующие навыки и знания", - сообщили правоохранители.

В поле зрения российской военной разведки попал из-за своей деструктивной активности в запрещенных соцсетях, где распространял прокремлевские сообщения.

"После начала полномасштабного вторжения представитель разведывательного подразделения оккупационных войск через "Одноклассники" привлек правонарушителя к сбору информации военного характера в пользу Москвы", - отметили правоохранители.

Кроме корректировки вражеского огня злоумышленник по собственной инициативе собирал дополнительные данные о перемещении войск, расположении рядом с целями противника гражданских и инфраструктурных объектов, а также рекомендовало куда именно желательно попасть.

Во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили мобильные телефоны с поличным с перепиской с агрессором.

"Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований), совершенное в условиях военного положения). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование", - сообщили в СБУ.

Ранее сотрудники СБУ нейтрализовали агентурную сеть ФСБ в результате спецоперации на юге Украины. В ходе оперативных действий задержаны 6 российских агентов, которые приводили российские ракеты в больницы.