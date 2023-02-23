В Одесской области задержали российского агента: разведывал позиции ПВО вблизи Черного моря

Служба безопасности разоблачила еще одного агента ФСБ в ходе масштабных контрдиверсионных мер в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Злоумышленник собирал разведданные о дислокации и вооружении подразделений ВСУ на территории южного региона.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленник пытался выявить боевые позиции украинской противовоздушной обороны вблизи черноморской акватории.

Кроме того, российский агент фиксировал результаты вражеских ракетных ударов по критической инфраструктуре, в том числе по мосту через Днестровский лиман.

Разведывательная информация требовалась оккупантам для корректировки своих повторных воздушных атак на украинские объекты.

Сотрудники СБУ задержали вражеского приспешника на попытке передачи агрессору закрытых сведений об обороне морского побережья.

"Злоумышленником оказался местный житель с уголовным прошлым, которого российская спецслужба привлекла к негласному сотрудничеству после начала полномасштабного вторжения. Вербовку осуществляли дистанционно через его брата, входящего в состав оккупационных группировок РФ", - сообщили в СБУ.

В дальнейшем российский агент находился на прямой связи с кадровым сотрудником ФСБ.

Именно перед ним вражеский приспешник "отчитывался" о выполненных задачах и присылал ему материалы фото- и видеофиксации украинских объектов.

Во время обысков по месту жительства задержанного стражи порядка обнаружили мобильные телефоны и компьютерную технику, которые он использовал для коммуникации с агрессором.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей", - отметили в СБУ.

Напомним, СБУ разоблачила еще одного агента ФСБ, который "сливал" врагу разведданные. Злоумышленником оказался житель поселка Врадиевка Николаевской области.