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В Винницкой области мужчина вербовал украинских "тюремщиков" в ЧВК "Вагнер"
Служба безопасности заблокировала в Виннице канал "рекрутинга" бывших заключенных в ряды российской частной военной компании "Вагнер".
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что в результате спецоперации на территории областного центра задержан российский агент, который подбирал "кандидатов" и вербовал их к оккупационной группировке.
За вступление в российскую ЧВК и участие в боевых действиях против Сил обороны злоумышленник предлагал каждому "рекруту" денежное вознаграждение в размере от 2 до 4 тыс. дол. на месяц.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По данным следствия, агентом оккупантов оказался местный рецидивист, который 15 лет провел за решеткой за разбой и групповое изнасилование.
"Именно из-за широкого круга связей в криминальной среде, в том числе на территории страны-агрессора, на него вышел представитель группировки "Вагнера" и предложил свою помощь в войне против Украины", - говорится в сообщении СБУ.
По указанию врага виннитчанин начал подыскивать уголовников для привлечения в состав частной военной компании РФ.
Во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили мобильные телефоны и компьютерную технику с поличным.
"Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в СБУ.
Ранее сотрудники СБУ во время контрдиверсионных мероприятий в Донецкой области задержали вражеского приспешника. Злоумышленником оказался житель Славянска, который осенью прошлого года начал добровольно работать на спецслужбу страны-агрессора.