СБУ с полицией задержали в Кременчуге членов банды рэкетиров, терроризировавших бизнес (ФОТО)

Служба безопасности Украины и полиция в результате спецоперации в Кременчуге нейтрализовали банду, терроризировавшую местных жителей и “выбивавшую” несуществующие долги с предпринимателей. Как говорится в сообщениях СБУ и Главного управления полиции в Полтавской области, задержаны были 33-летний и 34-летний активные участники группировки, которые были местными жителями.

Установлено, что деятельность преступной группировки координировал известный в регионе криминальный авторитет по прозвищу "Москва", ранее уже привлекавшийся к ответственности за совершение тяжких преступлений и являвшийся "смотрящим" в колонии, где отбывал наказание.

"По "согласию" уголовника участники его банды "ставили на счетчик" представителей легального бизнеса в городе для получения несуществующих долгов. Таким образом они расшатывали внутреннюю обстановку в регионе и каждый раз пытались усилить свое влияние на криминогенную ситуацию", - говорится в сообщении.

Следователи задокументировали факт вымогательства несуществующего долга в 30 тысяч долларов с местного предпринимателя. В свою очередь, как указывают правоохранители, передано злоумышленникам было 15 тысяч долларов.

Отмечается, что, пытаясь "выбить" деньги, члены банды оказывали постоянное психологическое давление на мужчину и его семью и угрожали им физической расправой. В итоге злоумышленники силой отобрали автомобиль жены потерпевшего в качестве "уплаты долга". Судя по сообщению полиции, последнего заставили совершить сделку по продаже машины, отдать деньги и документы на гараж.

В ходе обысков по адресам фактического проживания фигурантов обнаружена крупная сумма наличных, полученная от потерпевшего; три автомобиля, в том числе отобранный у жены потерпевшего предпринимателя; записи черной бухгалтерии и долговые расписки; а также оружие.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

Задержанным сообщено о подозрении по части 4 статьи 189 Уголовного кодекса (вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Злоумышленникам грозит от 7 до 12 лет тюрьмы к конфискации имущества. Продолжаются неотложные следственные действия по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к деятельности группировки, прежде всего ее координатора.