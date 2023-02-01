СБУ обезвредила ОПГ, терроризировавшую под видом добробатов столичный бизнес, вымогая "дань" (ФОТО)

Служба безопасности Украины вместе со следователями полиции Киева нейтрализовали в рамках спецоперации транснациональную преступную организацию, которая терроризировала и запугивала жителей столичного региона.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Как сообщают в СБУ, установлено, что группировку возглавлял криминальный авторитет по прозвищу "Леший", причастный к многочисленным рейдерским захватам столичных предприятий.

"Также среди организаторов банды были два российских граждан-выходца из Северного Кавказа. Один из них находится под санкциями СНБО. Их деятельность могла привести к дестабилизации криминогенной ситуации в столичном регионе в интересах страны агрессора", - отмечают в спецслужбе.

По данным следствия, в Киеве злоумышленники действовали под видом двух добровольческих формирований: они систематически требовали деньги с местных предпринимателей, а в случае отказа применяли психологическое давление, насилие, уничтожали имущество и угрожали физической расправой.

Как уточняют в Главном управлении полиции в Киеве, от одного из пострадавших члены группировки требовали деньги за обеспечение его собственной безопасности и беспрепятственной продажи помещений. В течение января 2023 года они требовали у него 1 миллион гривен и 50 тысяч долларов.

В общей сложности зафиксировано более десяти эпизодов поджога автомобилей и объектов недвижимости пострадавших, а также нанесения им тяжких телесных повреждений с применением оружия.

Полученные деньги злоумышленники направляли в так называемый "общак", который на момент обыска составлял 354 тысячи долларов. Сотрудники СБУ задержали самого "Лешого", двух россиян и еще троих активных участников преступной организации во время "выбивания" ими 80 тысяч долларов из местного предпринимателя. В ходе обысков по местам нахождения фигурантов правоохранители обнаружили вещественные доказательства преступной деятельности.

В настоящее время шести участникам преступной организации сообщено о подозрении по частям 1 и 2 статьи 255 (создание, руководство, участие в преступной организации); части 4 статьи 189 (вымогательство) и части 2 статьи 194 (уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса (последние две – в сочетании с частью 4 статьи 28 – правонарушение, совершенное преступной организацией).

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, решается вопрос о дополнительной квалификации действий фигурантов по статье 255-1 УК (установление или распространение преступного влияния).