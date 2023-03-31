В Днепре обезвредили преступную группировку, похищавшую людей (ФОТО)

В результате спецоперации в Днепре Службой безопасности Украины нейтрализована криминальная группировка, терроризировавшая жителей региона.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в состав банды входили 10 человек, большинство из которых неоднократно привлекались к ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Злоумышленники специализировались на разбойных нападениях и вымогательстве денег с граждан, включая представителей малого и среднего бизнеса.

В случае отказа платить "дань" – угрожали физической расправой и уничтожением частного имущества.

Для маскировки преступных действий фигуранты постоянно меняли автомобили, использовали парики, поддельные автономера и фальшивые удостоверения СБУ.

Правоохранители задокументировали несколько фактов преступной деятельности группы.

Так, участники банды похитили местного предпринимателя и принудительно удерживали его в арендованном помещении. Там потерпевшего избивали и оказывали психологическое давление. Таким образом злоумышленники получили ключи от его частного дома.

Кроме того, грабители вынесли из квартиры мужчины наличные деньги в иностранной валюте на общую сумму свыше млн грн.

"В ходе многоэтапной спецоперации сотрудники СБУ разоблачили преступные планы группировки и задержали пятерых его активных участников при попытке еще одного похищения человека. Еще четверо фигурантов задержаны во время следственных действий по местам их проживания", - сообщили в СБУ.

Там добавляют, что лидером банды является местный уголовник, ожидающий наказания в местном СИЗО за разбой и грабеж. Именно он дистанционно руководил группировкой и "соглашал" список потенциальных жертв злоумышленников.

При обыске у фигурантов изъято незарегистрированное оружие и другие доказательства преступной деятельности.

Задержанным доложено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека);

ст. 186 (грабеж);

ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

"Решается вопрос об избрании им меры пресечения - содержания под стражей. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников банды", - подчеркнули в СБУ.

Ранее в результате спецоперации в Днепропетровской области задержан один из лидеров криминальной среды региона, который почти 10 лет пытался держать в страхе местных жителей. Он причастен к многочисленным фактам обложения "данью" представителей малого и среднего бизнеса.