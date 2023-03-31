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В Днепре обезвредили преступную группировку, похищавшую людей (ФОТО)
В результате спецоперации в Днепре Службой безопасности Украины нейтрализована криминальная группировка, терроризировавшая жителей региона.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что в состав банды входили 10 человек, большинство из которых неоднократно привлекались к ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
Злоумышленники специализировались на разбойных нападениях и вымогательстве денег с граждан, включая представителей малого и среднего бизнеса.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В случае отказа платить "дань" – угрожали физической расправой и уничтожением частного имущества.
Для маскировки преступных действий фигуранты постоянно меняли автомобили, использовали парики, поддельные автономера и фальшивые удостоверения СБУ.
Правоохранители задокументировали несколько фактов преступной деятельности группы.
Так, участники банды похитили местного предпринимателя и принудительно удерживали его в арендованном помещении. Там потерпевшего избивали и оказывали психологическое давление. Таким образом злоумышленники получили ключи от его частного дома.
Кроме того, грабители вынесли из квартиры мужчины наличные деньги в иностранной валюте на общую сумму свыше млн грн.
"В ходе многоэтапной спецоперации сотрудники СБУ разоблачили преступные планы группировки и задержали пятерых его активных участников при попытке еще одного похищения человека. Еще четверо фигурантов задержаны во время следственных действий по местам их проживания", - сообщили в СБУ.
Там добавляют, что лидером банды является местный уголовник, ожидающий наказания в местном СИЗО за разбой и грабеж. Именно он дистанционно руководил группировкой и "соглашал" список потенциальных жертв злоумышленников.
При обыске у фигурантов изъято незарегистрированное оружие и другие доказательства преступной деятельности.
Задержанным доложено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека);
- ст. 186 (грабеж);
- ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
"Решается вопрос об избрании им меры пресечения - содержания под стражей. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников банды", - подчеркнули в СБУ.
Ранее в результате спецоперации в Днепропетровской области задержан один из лидеров криминальной среды региона, который почти 10 лет пытался держать в страхе местных жителей. Он причастен к многочисленным фактам обложения "данью" представителей малого и среднего бизнеса.