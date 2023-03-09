В Украине будут судить "авторитета", ставшего оккупационным "мэром" Волчанска и облагавшего "данью" фермеров

Харьковская областная прокуратура утвердила и направила в Киевский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении 45-летнего жителя Волчанска Дмитрия Чигринова, известного в криминальных кругах по прозвищу Чиж, возглавившего город во время российской оккупации.

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Как говорится в сообщении прокуратуры, ему инкриминируют государственную измену, совершенную в условиях военного положения (часть 2 статьи 111 Уголовного кодекса), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на пятнадцать лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

По данным следствия, с первых дней оккупации Волчанска мужчина сотрудничал с представителями ЧВК "Вагнер", занявшими город. От них он получил задачу – собирать "дань" с фермерских хозяйств за возможность продолжения ими хозяйственной деятельности во время оккупации.

Указанный "денежный сбор" был согласован из расчета 50 долларов с каждого гектара земельного участка в пользовании предприятия. Отмечается, что Чигринов получал от фермеров немалые суммы, в том числе 46 тысяч, 20 тысяч и 60 тысяч долларов, которые передавал оккупантам.

"Впоследствии предатель поехал в РФ на встречу с представителем Управления ФСБ РФ в Белгородской области, где ему предложили возглавить оккупированную Волчанскую общину, на что он согласился. Вернувшись в Волчанск, мужчина вместе с командиром взвода ЧВК "Вагнер" проник на территорию складских помещений мясокомбината, которую незаконно заняли оккупанты в качестве временного пункта хранения российской гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.

Также в прокуратуре напоминают, что еще в марте 2022 фигурант организовал незаконный сбор подписей за отставку действующего Волчанского городского головы Анатолия Степанца и планировал сам возглавить город.

"Для реализации "голосования" были подготовлены листы о том, что подписант соглашается назначить мужчину на должность "исполняющего обязанности главы администрации в Волчанске в связи с его правильной жизненной позицией, направленной на благо города и жизни людей". Подписантов задабривали "пакетом российской гумпомощи", - указывают в ведомстве.

Отмечается, что обвиняемый организовал массовое мероприятие и осуществил показательное поднятие флага России на флагштоке возле городского дома культуры под сопровождение гимна РФ.

"Также он успел предоставить указания учителям, где на всеобщем совещании приказал изъять проукраинские темы из процесса обучения, а участников АТО, участников патриотического движения "Азов", погибших участников Революции достоинства представлять в качестве преступников", - говорится в сообщении.

В конце сентября Служба безопасности Украины задержала Чигринова. Ныне же фигурант находится под стражей.

Примечательно, что самому Степанцу еще в июне было сообщено о подозрении по той же части 2 статьи 111. В июле такое же подозрение получили первый заместитель и заместитель мэра Волчанска - Ольга Каминская и Сергей Круподеря. Впрочем, о приговорах в отношении них или хотя бы передаче дел в суд пока не сообщалось.

Отметим, что Чигринова украинские правоохранители также считают причастным к насильственным преступлениям, в частности, к разбою в составе банды, в которую входил его младший брат Михаил, еще в 2014 году.

Кроме того, как рассказывал начальник следственного управления харьковской полиции Сергей Болвинов, в октябре 2021 года Чигринов с сообщником совершил такие преступления как похищение и лишение свободы, нанесение тяжких телесных повреждений и вымогательство в отношении двух граждан. Фигурантов арестовали, но в середине февраля 2022 года Чигринову разрешили выйти под залог в почти 546 тысяч гривен, который тот внес, в результате чего 18 февраля вышел на свободу.