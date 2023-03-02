В Харькове будут судить руководителя оккупационной полиции Балаклеи

Харьковская областная прокуратура утвердила и направила в Киевский районный суд Харькова обвинительный акт против жителя Балаклеи, который во время захвата части области российскими войсками возглавлял сначала местную оккупационную полицию, а впоследствии и "территориальный отдел военно-гражданской администрации".

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Как говорится в сообщении ведомства, 49-летнему мужчине инкриминируют части 5 и 7 статьи 111-1 Уголовного кодекса (добровольное занятие должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти и должности в незаконных судебных или правоохранительных органах на оккупированной территории).

По данным следствия, которое вело управление Службы безопасности Украины в Харьковской области, во время оккупации Балаклеи фигурант перешел на сторону врага и стал сотрудничать с представителями Вооруженных сил России.

В начале июня 2022 года он занял должность так называемого "исполняющего обязанности начальника Балаклейского отдела полиции Изюмского района управления внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области".

Указано, что в полномочия руководителя псевдоправоохранительного органа входил прием на работу новых сотрудников, утверждение внутренних документов, организация служебной деятельности и материально-технического обеспечения подчиненных. Кроме того, обвиняемый принимал участие в совещаниях, проводимых представителями оккупационных органов власти.

В дальнейшем оккупанты назначили мужчину на должность так называемого "исполняющего обязанности начальника Балаклейского территориального управления Изюмской ВГА". На этой должности он организовывал работу управления, формировал кадровый резерв и обеспечивал выполнение планов работ.

После того, как ВСУ начали контрнаступление в Харьковской области, коллаборант пытался скрыться на территории оккупированной Луганской области, однако в Купянске его задержали сотрудники Государственного бюро расследований. В настоящее время мужчина находится под стражей.

Отметим, что оккупационную администрацию Балаклеи возглавлял Юрий Шевченко, которому сейчас как раз 49 лет. Впрочем, ранее при сообщении ему о подозрении в августе, до деоккупации Балаклеи, речь не шла о том, что он до этого занимал и должность и в "правоохранительном" органе оккупантов: в прокуратуре сообщали лишь о занятии им гражданской "должности".

Отдельно ГБР сообщало о задержании, как отмечалось выше, начальника оккупационной полиции Балаклеи и публиковало фото найденного у фигуранта соответствующего "удостоверения", но ничего не говорило о том, что он впоследствии занимал и гражданскую "должность". Имя же фигуранта дела в прокуратуре традиционно не называют.