В Харкові судитимуть очільника окупаційної поліції Балаклії

Харківська обласна прокуратура затвердила та направила до Київського районного суду Харкова обвинувальний акт проти мешканця Балаклії, який під час захоплення частини області російськими військами спершу очолював окупаційну поліцію, а згодом і "територіальний відділ військово-цивільної адміністрації".

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Як ідеться в повідомленні відомства, 49-річному чоловіку інкримінують частини 5 та 7 статті 111-1 Кримінального кодексу (добровільне зайняття посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади та посади в незаконних судових або правоохоронних органах на окупованій території).

За даними слідства, яке вело управління Служби безпеки України в Харківській області, під час окупації Балаклії фігурант перейшов на бік ворога та став співпрацювати з представниками Збройних сил Росії.

На початку червня 2022 року він обійняв посаду так званого "виконуючого обов'язки начальника Балаклійського відділу поліції Ізюмського району управління внутрішніх справ військово-цивільної адміністрації Харківськой області".

Вказано, що до повноважень очільника псевдоправоохоронного органу входили прийом на роботу нових співробітників, затвердження внутрішніх документів, організація службової діяльності та матеріально-технічного забезпечення підлеглих. Крім того, обвинувачений брав участь у нарадах, які проводили представники окупаційних органів влади.

У подальшому окупанти призначили чоловіка на посаду так званого "виконуючого обов'язки начальника Балаклійського територіального управління Ізюмської ВЦА". На цій "посаді" він організовував роботу управління, формував кадровий резерв і забезпечував виконання планів робіт.

Після того, як ЗСУ почати контрнаступ на Харківщині, колаборант намагався втекти на територію окупованої Луганської області, проте в Куп’янську його затримали співробітники Державного бюро розслідувань. Наразі чоловік перебуває під вартою.

Зазначимо, що окупаційну адміністрацію Балаклії очолював Юрій Шевченко, якому наразі якраз 49 років. Втім, раніше при повідомленні йому про підозру в серпні, до деокупації Балаклії, не йшлося про те, що він до цього обіймав і посаду і в "правоохоронному" органі окупантів: в прокуратурі повідомляли лише про зайняття ним цивільної "посади".

Окремо ДБР повідомляло про затримання, як зазначалося вище, начальника окупаційної поліції Балаклії і публікувало фото знайденого у фігуранта відповідного "посвідчення", але нічого не казало про те, що він згодом займав и цивільну "посаду". Ім'я ж фігуранта справи в прокуратурі традиційно не називають.