Во Львовской области бывший военный продавал наркотики раненым бойцам

Во Львовской области задержали бывшего военного и его сообщника. Мужчины наладили наркобизнес и пытались предлагать психотропы даже раненым военным, которые проходят сложное и болезненное лечение.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Отмечается, что правоохранители разоблачили на Львовщине преступную группу, которая производила и распространяла наркотики на сотни тысяч гривен.

"Организовал наркобизнес житель Львовщины совместно с действующим и бывшим военнослужащими. Они наладили сбыт психотропных веществ, в частности амфетамина среди местного населения Червонограда. В месяц злоумышленники сбывали до 7500 доз стоимостью более 600 тыс. гривен", - отметили в ГБР.

По данным следствия, в целях конспирации мужчины создали ветеранскую общественную организацию. В помещении хранили и фасовали наркотические средства и психотропные вещества.

"Волонтеры" даже пытались предлагать и "подсадить" на свой товар раненых украинских военных. Они утверждали, что наркотики позволят смягчить их страдания от боли", - подчеркнули в ГБР.

Правоохранители задержали организатора и подельника на попытке продажи партии амфетамина весом 115 граммов.

Во время обыска в помещении общественной организации были обнаружены пакеты, в которых было расфасовано психотропное вещество, готовое для дальнейшего сбыта раненым военнослужащим и гражданскому населению.

"Сейчас фигурантам сообщено о подозрении в незаконном производстве и сбыте наркотических средств в особо крупных размерах, совершенных организованной группой (ч. 3 ст. 307 УК Украины)", - сообщили в ГБР.

Там добавили, что злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Ранее Служба безопасности нейтрализовала на Киевщине преступную группировку, которая сбывала оптовые партии тяжелых наркотиков и психотропов за границу. У злоумышленников изъято более 20 тонн прекурсоров для изготовления "товара" и около 150 кг психотропного вещества - мефедрон на общую сумму более 30 млн грн.