В Киевской области разоблачили группу лиц, которые завезли в Украину наркотиков на почти 100 млн грн

Служба безопасности провела многоэтапную спецоперацию, в результате которой в Киевской области обезврежена организованная преступная группировка, занимавшаяся контрабандой иностранных прекурсоров для изготовления "тяжелых" психотропов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что во время оперативных мероприятий на территории столичного региона задержаны 4 ключевые организаторы преступной группы.

Задокументировано, что переправили из Восточной Азии в Украину 2 тонны прекурсоров для изготовления особо опасных психотропов, в том числе PVP и мефедрона.

Стоимость этой партии запрещенных веществ на черном рынке составляет около 100 млн грн.

"Установлено, что фигуранты переправляли прекурсоры в Украину под видом иностранных строительных смесей через международные почтовые сервисы. Завезенную "продукцию" злоумышленники сбывали своим "оптовым" покупателям, которые контролировали нарколаборатории по изготовлению психотропов в разных регионах нашего государства. В дальнейшем дельцы продавали готовый товар через разветвленную сеть наркодилеров, а полученные "доходы" распределяли между собой", - подчеркнули в СБУ.

Как установило следствие, контрабандные прекурсоры фигуранты складировали в нескольких гаражных помещениях на территории Киевской области.

"Для маскировки преступной деятельности "склады" были арендованы подставными лицами, которые формально не имели отношения к наркогруппировке. Для перевозки "товара" в пределах области или при его продаже клиентам из других регионов злоумышленники "в темную" использовали грузовых перевозчиков", - отметили в СБУ.

Во время обысков по местам хранения наркопродукции в Киевской области обнаружены оптовые партии прекурсоров и оборудование для их фасовки.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили четырем задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров). Среди подозреваемых - таможенный брокер, помогавший сообщникам документ фальсифицировать таможенную скрытого ввоза "товара"", - сообщили в СБУ.

Там добавили, что все они под стражей. Кроме того, решается вопрос об объявлении в международный розыск пятого фигуранта, скрывающегося от правосудия за границей.

"Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к разоблаченному наркобизнесу. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы", - отметили в СБУ.

Ранее Служба безопасности нейтрализовала на Киевщине преступную группировку, которая сбывала оптовые партии тяжелых наркотиков и психотропов за границу. У злоумышленников изъято более 20 тонн прекурсоров для изготовления "товара" и около 150 кг психотропного вещества - мефедрон на общую сумму свыше 30 млн грн.