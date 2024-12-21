У застосунку "Резерв+" з’явився сервіс повторного уточнення даних

У мобільному застосунку для військовозобов’язаних "Резерв+" став доступним новий сервіс — повторне уточнення персональних даних. Оновлення вже можна завантажити у Play Market та App Store.

Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.

Новий функціонал дозволяє користувачам самостійно змінювати свої дані у реєстрі "Оберіг". Зокрема, це стосується номера телефону, електронної пошти та адреси проживання.

"Закон вимагає від українців упродовж тижня повідомляти ТЦК кожен раз, коли у них відбуваються зміни у даних. Наприклад, адреса проживання чи телефон. Ця проста дія займала багато часу, оскільки треба відстояти кількагодинну чергу. Цим сервісом ми заощадимо час для людей і працівників ТЦК", — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

За її словами, уточнювати дані можна необмежену кількість разів, але не частіше ніж раз на 7 днів.

Нагадаємо, 9 листопада Міністерство оборони України запустило нову функцію в додатку "Резерв+", що дозволяє українцям оформити відстрочку від мобілізації онлайн. Оновлений застосунок вже доступний в App Store і PlayMarket.

Зауважимо, раніше Міноборони заявило, що хоче перетворити додаток для військовозобов'язаних "Резерв+" на онлайн-ТЦК. Зокрема, планується реалізація онлайн-рекрутингу, оформлення відстрочок та направлення на ВЛК.

Застосунок "Резерв+" запустився у травні 2024 року. Першим сервісом, доступним у додатку, було базове уточнення даних відповідно до нових правил мобілізації. За два місяці роботи ним скористалися понад 3 мільйони українців.