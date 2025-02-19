МОЗ скасував 281 рішення МСЕК про інвалідність для посадовців: перевірки тривають

Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) скасувало 281 рішення МСЕК щодо встановлення інвалідності для посадових осіб в результаті перевірки, яка досі триває.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Про перевірки

В кінці жовтня минулого року Рада національної безпеки і оборони України під головуванням президента Зеленського розглянула корупційні правопорушення при встановленні інвалідності посадовим особам. Уряд затвердив план заходів для протидії цим правопорушенням.

Згідно з планом, МОЗ разом з правоохоронцями створило міжвідомчу робочу групу для перевірки обґрунтованості рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам державних органів.

За даними СБУ, ДБР та Офісу Генерального прокурора, міжвідомча група сформувала перелік з 2636 справ посадових осіб з понад 70 державних органів для перевірки. З них:

31% (816 осіб) – працівники Державної митної служби;

20% (518 осіб) – працівники Державної податкової служби;

17% (448 осіб) – працівники органів прокуратури та інші.

Станом на 17 лютого 2025 року експерти отримали 2636 справ із переліку, з них 1359 вже опрацьовані.

За результатом перевірок у 281 випадку рішення МСЕК скасовані:

73 скасовані рішення стосуються посадовців Державної митної служби;

67 – Державної податкової служби України; 50 – працівників органів прокуратури.

Про результати перевірок експерти інформують правоохоронні органи та МОЗ.

Також за 232 справами прийняті нові рішення (160 особам змінено групу інвалідності та 72 особам змінено термін дії). Наразі ще 466 посадовці викликані на огляд для прийняття рішення.

Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру двом прокурорам у шахрайстві та двом працівникам медико-соціальних експертних комісій у службовому підробленні за фактами неправомірного отримання інвалідності посадовими особами прокуратури.

Нагадаємо, з 1 січня в Україні ліквідовано медико-соціальні експертні комісії та запроваджено нову систему оцінювання повсякденного функціонування людини.

Додамо, медиків зніматимуть з "броні" для потреб ЗСУ. Це відбуватиметься на запит Міноборони та Командування медичних сил щодо потреб в тих чи інших фахівцях-медиках. Керівники медзакладів подаватимуть заявки на розбронювання через "Дію".