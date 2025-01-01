В Україні ліквідували МСЕК: як працюватиме нова система оцінювання інвалідності

З 1 січня в Україні ліквідовано медико-соціальні експертні комісії та запроваджено нову систему оцінювання повсякденного функціонування людини. Як пояснюють у Міністерстві охорони здоров'я, хоча старі МСЕК повністю припиняють виконувати свої функції, рішення комісій, ухвалені до 31 грудня 2024 року, залишаються чинними.

Замість МСЕК, які у профільному відомстві називають джерелом корупції та перепон для багатьох людей, рішення щодо встановлення інвалідності, призначення допоміжних засобів реабілітації та інших аспектів прийматимуть тепер експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО).

Саме на підставі витягу з рішення експертної команди люди з інвалідністю зможуть отримувати (або продовжувати отримувати) пільги, пенсії, допомоги, компенсації та надбавки.

Витяг з рішення експертної команди також може бути використаний для цілей, визначених законами про військовий обов’язок та військову службу, про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Тобто йдеться і про військових, які отримали поранення, травми, контузії, каліцтва чи просто погіршення стану здоров'я.

Перед направленням до експертної команди поранені військові мають ще пройти військово-лікарську комісію, ініціатором чого може бути прямий начальник (від командира частини і вище), лікар медпункту військової частини або госпіталю.

Хто входить до ЕКОПФО

Робота ЕКОПФО здійснюватиметься коштом Програми медичних гарантій. Уже сформовано понад 1450 експертних команд, до яких увійшли понад 4 тисячі лікарів. Це більше ніж утричі більше, ніж було у МСЕК. Вони працюватимуть у 290 лікарнях по всій Україні.

До їх складу входитимуть мінімум по три практикуючих лікарі, які є в переліку тих, хто має право проводити оцінювання. Усі лікарі такі повинні мати щонайменше рік практичного досвіду.

Команди сформовано з лікарів найбільших та найкраще оснащених лікарень, а їх склад визначається індивідуально для кожного випадку — залежно від профілю. До складу кожної експертної команди має входити терапевт або профільний лікар щодо супутнього захворювання або ускладнень.

Наразі триває передача МСЕК всіх наявних у них медико-експертних справ та архівних документів визначеним закладам охорони здоровʼя. Від МСЕК нова система отримує понад 1,3 мільйна справ (включно з архівами).

З них більше 44 тисяч мали бути розглянуті МСЕК у першому кварталі 2025 року. Відповідно, їх розглянуть вже експертні команди. Нині відбувається процес внесення цих справ в електронну систему. За даними МОЗ на 30 грудня, внесено було понад 22 тисячі справ для першочергового розгляду.

Оцінювання може проводитися очно, дистанційно, заочно або за місцем перебування пацієнта — залежно від його стану​​. Перелік зареєстрованих експертних команд, їх профіль та контактна інформація доступні за посиланням.

Направлення та здійснення оцінювання відбуватиметься в електронній системі щодо оцінювання повсякденного функціонування особи. Ця система вже працює. Створена й сторінка підтримки користувачів, доступна за посиланням.

Наразі тривають регулярні навчання для лікарів щодо роботи в експертних командах. У майбутньому склад команд формуватиметься автоматично через електронну систему, що покликано гарантувати ще більшу обʼєктивність та прозорість процесу. Загалом, як кажуть у МОЗ, реформа "триватиме та удосконалюватиметься протягом 2025 року".

Як відбуватиметься оцінювання

Задля проходження оцінювання людина має звернутися до свого лікуючого лікаря будь-якого закладу (державного, комунального чи приватного). Лікар створить в електронній системі ОПФО направлення на оцінювання і прикріпить всі необхідні документи в електронному вигляді.

Пацієнту потрібно буде підготувати паспорт та інші персональні документи, медичну документацію, яка підтверджує діагноз, а також документи, що засвідчують причини інвалідності (за наявності). Їх можна подати у паперовій формі для їх сканування у закладі охорони здоров’я під час формування направлення на оцінювання.

На цьому етапі людина спільно з лікарем обирає заклад, куди їй зручніше звернутися і де є експертна команда за потрібним профілем, а також форма розгляду. Адміністратор команд отримає сформоване лікарем направлення через електронну систему, перевірить його та додані до нього документи на повноту та відповідність затвердженим вимогам. Після перевірки адміністратор поставить справу в чергу на найближчий доступний час.

Далі людина отримує на електронну пошту сповіщення про місце і час оцінювання. Якщо вона не має електронної пошти, то зможе отримати рішення експертної команди рекомендованим листом. Інформація також буде доступна лікуючому лікарю. При цьому самій людині та її лікарю повідомлятимуть лише дату та час розгляду: склад експертної команди залишиться невідомим для всіх учасників.

У день оцінювання членам експертної команди відкривається доступ до даних особи. У призначений час експертна команда проводить оцінювання повсякденного функціонування, у разі потреби направляє на додаткове медичне обстеження (така можливість дозволяється лише один раз, щоб не затягувати прийняття рішення); приймає рішення щодо встановлення чи невстановлення інвалідності.

Експертна команда формує рішення, яке підписує кожен лікар. Воно замінює собою довідки МСЕК. Рішення міститиме не тільки статус інвалідності, а й рекомендації та призначення, зокрема, щодо індивідуальної програми розвитку. Розгляд справи експертною командою повинен бути завершений не пізніше 30 календарних днів з дня прийняття медзакладом електронного направлення до розгляду.

Якщо людина буде не згодна з рішенням ЕКОПФО, вона зможе його оскаржити. Це можна буде зробити через надсилання на адресу Центру оцінювання функціонального стану особи відповідної скарги. Центр розглядатиме звернення з усієї України: місце проживання чи реєстрації людини не має значення. Розгляд скарги повинен бути завершений не пізніше 30 календарних днів із дня її отримання.

Примітно, що пацієнту дозволяється самостійно здійснювати аудіо- чи відеозапис процесу оцінювання, якщо розгляд справи проводиться в іншій формі, ніж заочна. Також він може залучити уповноваженого представника для участі в оцінюванні. Для цього необхідно буде подати відповідну заяву через електронну систему або в паперовій формі лікарю, який формує направлення на оцінювання.

Нагадаємо, що законопроект №12178, який передбачає запровадження нової системи, Верховна Рада прийняла в цілому 19 грудня. 30 грудня закон підписав президент Володимир Зеленський. В свою чергу, 31 грудня Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка передбачає внесення до 104 постанов змін щодо використання в різних процесах та сферах документів за результатами ОПФО.