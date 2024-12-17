У нових експертних командах працюватиме втричі більше лікарів, ніж у МСЕК

В Україні визначено перелік закладів з експертними командами на заміну МСЕК. До нього увійшли 286 закладів охорони здоров’я, на базі яких працюватимуть експертні команди, що проводитимуть фахове оцінювання повсякденного функціонування та визначатимуть інвалідність.

Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Які критерії відбору закладів

Заклади відбиралися за принципом наближеності, щоб бути максимально доступними для людей у всіх регіонах. Для відбору був створений чеклист для забезпечення закладів, а також здійснений розрахунок потреб в експертних командах залежно від кількості справ МСЕК у черзі.

Більшість лікарень вже сформували перші списки лікарів, які будуть проводити оцінювання. На даний момент це понад 4тис. 300 лікарів, які працюватимуть в експертних командах, порівняно з майже 1тис. 300, що працювали в МСЕК.

Що відомо про нову систему

Експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи працюватимуть у 286 лікарнях по всій Україні.

Створено 1348 експертних команд, в яких працюватимуть понад 4300 лікарів, що втричі більше порівняно з попередньою системою МСЕК.

Експертні команди сформовані за різними спеціалізаціями. Найбільше команд створено за напрямами загально-хірургічний, загальний, хірургічний та травматологічний профілі. Серед інших спеціалізацій — кардіоневрологічна, офтальмологічна, онкологічна, фтизіатрична, гематологічна та психіатрична.

Визначено перелік лікарів, які працюватимуть у Центрі оцінювання функціонального стану особи, забезпечуючи експертну підтримку та перегляд рішень у разі їх оскарження пацієнтом.

На сайті МОЗ розміщено дашборд із командами закладів. Надалі перелік лікарів, закладів та їх показники оновлюватимуться.

Протягом грудня справи, які повинні були бути розглянуті в 2025 році або наприкінці 2024 року, передаються від МСЕК до закладів з експертними командами.

Ці заклади повинні розподілити справи за спеціалізаціями (загальний, кардіоневрологічний, хірургічний, травматологічний, онкологічний, гематологічний, офтальмологічний, психіатричний, фтизіопульмонологічний) та розпочати внесення інформації до електронної системи, щоб забезпечити повноцінне оцінювання з 1 січня 2025 року.

Нагадаємо, 22 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони щодо ситуації з медико-соціальними експертними комісіями. Було прийнято рішення про ліквідацію всіх МСЕК до кінця поточного року.