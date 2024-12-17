В новых экспертных командах будет работать втрое больше врачей, чем в МСЭК

В Украине определен перечень заведений с экспертными командами взамен МСЭК. В него вошли 286 учреждений здравоохранения, на базе которых будут работать экспертные команды, которые будут проводить профессиональную оценку повседневного функционирования и определять инвалидность.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Какие критерии отбора заведений

Заведения отбирались по принципу близости, чтобы быть максимально доступными для людей во всех регионах. Для отбора был создан чеклист для обеспечения заведений, а также произведен расчет потребностей в экспертных командах в зависимости от количества дел МСЭК в очереди.

Большинство больниц уже сформировали первые списки врачей, которые будут проводить оценку. В настоящее время это более 4 тыс. 300 врачей, которые будут работать в экспертных командах, по сравнению с почти 1 тыс. 300, работавших в МСЭК.

Что известно о новой системе

Экспертные команды по оценке повседневного функционирования личности будут работать в 286 больницах по всей Украине.

Создано 1348 экспертных команд, в которых будут работать более 4300 врачей, что в три раза больше по сравнению с предыдущей системой МСЭК.

Экспертные команды сформированы по разным специализациям. Больше всего команд создано по направлениям общехирургический, общий, хирургический и травматологический профили. Среди других специализаций – кардионеврологическая, офтальмологическая, онкологическая, фтизиатрическая, гематологическая и психиатрическая.

Определен перечень врачей, которые будут работать в Центре оценки функционального состояния личности, обеспечивая экспертную поддержку и пересмотр решений в случае их обжалования пациентом.

На сайте Минздрава размещен дашборд с командами заведений. В дальнейшем перечень врачей, учреждений и их показатели будут обновляться.

В декабре дела, которые должны были быть рассмотрены в 2025 году или в конце 2024 года, передаются от МСЭК в заведения с экспертными командами.

Эти учреждения должны распределить дела по специализациям (общее, кардионеврологическое, хирургическое, травматологическое, онкологическое, гематологическое, офтальмологическое, психиатрическое, фтизиопульмонологическое) и начать внесение информации в электронную систему, чтобы обеспечить полноценную оценку с 1 января 2025 года.

Напомним, 22 октября президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны по ситуации с медико-социальными экспертными комиссиями. Было принято решение о ликвидации всех МСЭК до конца текущего года.