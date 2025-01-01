В Украине ликвидировали МСЭК: как будет работать новая система оценивания инвалидности

С 1 января в Украине ликвидированы медико-социальные экспертные комиссии и введена новая система оценивания повседневного функционирования человека. Как поясняют в Министерстве здравоохранения, хотя старые МСЭК полностью прекращают выполнять свои функции, решения комиссий, принятые до 31 декабря 2024 года, остаются в силе.

Вместо МСЭК, которые в профильном ведомстве называют источником коррупции и препятствий для многих людей, решение об установлении инвалидности, назначении вспомогательных средств реабилитации и других аспектах будут принимать экспертные команды по оценке повседневного функционирования лица (ЭКОПФЛ).

Именно на основании выписки из решения экспертной команды люди с инвалидностью смогут получать (или продолжать получать) льготы, пенсии, пособия, компенсации и надбавки.

Выписка из решения экспертной команды также может быть использована для целей, определенных законами о воинской обязанности и военной службе, о мобилизационной подготовке и мобилизации. То есть речь идет и о военных, которые получили ранения, травмы, контузии, увечья или просто ухудшение состояния здоровья.

Перед направлением в экспертную команду раненые военные должны будут пройти военно-врачебную комиссию, инициатором чего может быть прямой начальник (от командира части и выше), врач медпункта воинской части или госпиталя.

Кто входит в ЭКОПФЛ

Работа ЭКОПФЛ будет осуществляться на средства Программы медицинских гарантий. Уже сформировано более 1450 экспертных команд, в которые вошли более 4 тысяч врачей. Это более чем втрое больше, чем было в МСЭК. Они будут работать в 290 больницах по всей Украине.

В состав будут входить минимум по три практикующих врача, которые есть в перечне имеющих право проводить оценку. Все врачи должны иметь не менее года практического опыта.

Команды сформированы из врачей крупнейших и наилучше оснащенных больниц, а их состав определяется индивидуально для каждого случая – в зависимости от профиля. В состав каждой экспертной команды должен входить терапевт или профильный врач относительно сопутствующего заболевания или осложнений.

В настоящее время идет передача МСЭК всех имеющихся у них медико-экспертных дел и архивных документов определенным учреждениям здравоохранения. От МСЭК новая система получит более 1,3 миллиона дел (включая архивы).

Из них более 44 тысяч должны были быть рассмотрены МСЭК в первом квартале 2025 года. Соответственно, их рассмотрят уже экспертные команды. Ныне идет процесс внесения этих дел в электронную систему. По данным Минздрава на 30 декабря, было внесено более 22 тысяч дел для первоочередного рассмотрения.

Сама оценка может проводиться очно, дистанционно, заочно или по месту нахождения пациента – в зависимости от его состояния. Список зарегистрированных экспертных команд, их профиль и контактная информация доступны по ссылке.

Направление и осуществление оценки будет происходить в электронной системе по оценке повседневного функционирования личности. Эта система уже работает. Создана и страница поддержки пользователей, доступная по ссылке.

Сейчас проводится регулярное обучение врачей по работе в экспертных командах. В будущем состав команд будет формироваться автоматически через электронную систему, что призвано гарантировать еще большую объективность и прозрачность процесса. В целом, как говорят в Минздраве, реформа будет "продолжаться и совершенствоваться в течение 2025 года".

Как будет проводиться оценивание

Для прохождения оценивания человек должен будет обратиться к своему лечащему врачу любого учреждения (государственного, коммунального или частного). Врач создаст в электронной системе ОПФЛ направление на оценку и прикрепит все необходимые документы в электронном виде.

Пациенту нужно будет подготовить паспорт и другие персональные документы, медицинскую документацию, подтверждающую диагноз, а также документы, удостоверяющие причины инвалидности (при наличии). Их можно подать в бумажной форме для сканирования в учреждении здравоохранения при формировании направления оценки.

На этом этапе человек совместно с врачом выбирает учреждение, куда ему удобнее обратиться и где есть экспертная команда по нужному профилю, а также форму рассмотрения. Администратор команд получит сформированное врачом направление через электронную систему, проверит его и прилагающиеся к нему документы на предмет полноты и соответствия утвержденным требованиям. После проверки администратор поставит дело в очередь на ближайшее доступное время.

Далее человек получит на электронную почту уведомление о месте и времени оценки. Если у него нет электронной почты, то он сможет получить решение экспертной команды заказным письмом. Информация также будет доступна лечащему врачу. При этом самому человеку и его врачу будут сообщать только дату и время рассмотрения: состав экспертной команды останется неизвестным всем участникам.

В день оценки членам экспертной команды открывается доступ к данным лица. В назначенное время экспертная команда проводит оценку повседневного функционирования, в случае необходимости направляет на дополнительное медицинское обследование (такая возможность разрешается только один раз, чтобы не затягивать принятие решения); принимает решение об установлении или неустановлении инвалидности.

Экспертная команда формирует решение, подписываемое каждый врачом. Оно заменяет собой справки МСЭК. Решение будет содержать не только статус инвалидности, но и рекомендации и назначения, в частности, по индивидуальной программе развития. Рассмотрение дела экспертной командой должно быть завершено не позднее 30 календарных дней со дня принятия медучреждением электронного направления к рассмотрению.

Если человек будет не согласен с решением ЭКОПФЛ, он сможет его обжаловать. Это можно будет сделать через отправку в адрес Центра оценки функционального состояния лица соответствующей жалобы. Центр будет рассматривать обращения со всей Украины: место жительства или регистрации человека не имеет значения. Рассмотрение жалобы должно быть завершено не позднее 30 календарных дней со дня ее получения.

Примечательно, что пациенту разрешается самостоятельно осуществлять аудио- или видеозапись процесса оценки, если рассмотрение дела проводится в иной форме, чем заочная. Также он может привлечь уполномоченного представителя для участия в оценке. Для этого необходимо будет подать соответствующее заявление через электронную систему или в бумажной форме врачу, который формирует направление оценки.

Напомним, что законопроект №12178, предусматривающий введение новой системы, Верховная Рада приняла в целом 19 декабря. 30 декабря закон подписал президент Владимир Зеленский. В свою очередь, 31 декабря Кабинет министров принял постановление, предусматривающее внесение в 104 постановления изменений относительно использования в различных процессах и сферах документов по результатам ОПФЛ.