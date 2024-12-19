В Украине ликвидируют МСЭК: Рада поддержала законопроект

Верховная Рада Украины в четверг, 19 декабря, поддержала в целом законопроект №12178 о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий.

Об этом сообщает народный депутат Украины Ярослав Железняк.

Соответствующий законопроект поддержали 259 народных избранников.

"Вместо этого с 1 января 2025 года внедряется создание экспертных комиссий в кластерных и сверхкластерных больницах (современная система оценивания функционирования личности)", — добавил Железняк.

Напомним, Верховная Рада Украины 20 ноября поддержала в первом чтении законопроект №12178 о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий.

Особенности системы, которая заменит МСЭК

По новому законопроекту создается система оценки на базе мощных больниц с мультидисциплинарными реабилитационными командами.

Вместо понятия "медико-социальная экспертиза" законопроект вводит термин "оценка повседневного функционирования личности." В центре нового процесса будет стоять не бумажка, а реальная помощь, необходимая каждому конкретному человеку, чтобы полноценно жить и работать.

В правительстве утверждают, что новая система будет цифровизирована и нацелена на максимальную реабилитацию человека, возвращение к активной жизни и адаптацию рабочего места под его потребности.

Состояние пациента и его потребности для восстановления будут оцениваться практикующими врачами в многопрофильных больницах в составе экспертных команд. Кроме того, будет возможность дистанционной, заочной и выездной оценки. Все действия и документы будут фиксироваться в электронной системе для минимизации коррупционных рисков. В то же время статистика команд, их деятельности, решений и очередей будет доступна онлайн.

"Липовые" инвалидности

22 октября президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны по ситуации с медико-социальными экспертными комиссиями решение о ликвидации всех МСЭК до конца текущего года. В течение 3 месяцев будут проверять решения МСЭК, относительно установления инвалидности должностным лицам, решения, которые необоснованны — пересмотреть.

Как отметил Зеленский, было зафиксировано "многие факты нарушений и очевидно фальшивых инвалидностей должностных лиц".

"Это не только, кстати, прокуроры. Есть сотни таких фактов очевидно необоснованных инвалидностей у должностных лиц таможни, налоговой, в системе Пенсионного фонда, в местных администрациях. Со всем этим нужно тщательно и оперативно разобраться. Система МСЭК должна быть ликвидирована", — заметил президент.

После того как Государственное бюро расследований разоблачило и задержало руководительницу Хмельницкой областной МСЭК Татьяну Крупу, которая "зарабатывала" миллионы на ухилянтах, в милицию попали изъятые во время обысков списки ее клиентов.

Главный редактор информационно-аналитического портала "ЦензорНет" Юрий Бутусов, ссылаясь на собственные источники, заявил о полусотне прокуроров Хмельницкой области со статусом инвалида II группы. Каждого из них назвал поименно.

После этого генпрокурор Андрей Костин сообщил, что подал в отставку.