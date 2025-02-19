Минздрав отменил 281 решение МСЭК об инвалидности для должностных лиц: проверки продолжаются

Министерство здравоохранения отменило 281 решение МСЭК по установлению инвалидности для должностных лиц в результате проверки, которая продолжается.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

О проверках

В конце октября прошлого года Совет национальной безопасности и обороны Украины под председательством президента Зеленского рассмотрел коррупционные правонарушения при установлении инвалидности должностным лицам. Правительство утвердило план мер по противодействию этим правонарушениям.

Согласно плану, Минздрав вместе с правоохранителями создал межведомственную рабочую группу для проверки обоснованности решений МСЭК по установлению инвалидности должностным лицам государственных органов.

По данным СБУ, ДБР и Офиса Генерального прокурора, межведомственная группа сформировала перечень из 2636 дел должностных лиц из более чем 70 государственных органов для проверки. Из них:

31% (816 человек) – работники Государственной таможенной службы;

20% (518 человек) – работники Государственной налоговой службы;

17% (448 человек) – работники органов и другие.

По состоянию на 17 февраля 2025 года эксперты получили 2636 дел по перечню, из них 1359 уже проработаны.

По результатам проверок у 281 случае решения МСЭК отменены:

73 отмененные решения касаются должностных лиц Государственной таможенной службы;

67 – Государственной налоговой службы Украины; 50 – работников органов прокуратуры.

О результатах проверок эксперты информируют правоохранительные органы и МЗ.

Также по 232 делам приняты новые решения (160 лицам изменена группа инвалидности и 72 лицам изменен срок действия). Пока еще 466 должностные лица вызваны на осмотр для принятия решения.

Прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении двум прокурорам в мошенничестве и двум работникам медико-социальных экспертных комиссий в служебном подлоге по фактам неправомерного получения инвалидности должностными лицами прокуратуры.

Напомним, с 1 января в Украине ликвидированы медико-социальные экспертные комиссии и введена новая система оценивания повседневного функционирования человека.

Добавим, медиков будут снимать с "брони" для ВСУ. Это будет происходить по запросу Минобороны и Командования медицинских сил по потребностям в тех или иных специалистах-медиках. Руководители медучреждений будут подавать заявки на разбронирование через "Дію".