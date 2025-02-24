В центре Киева 24 февраля ограничат движение транспорта: в чем причина

В понедельник, 24 февраля, в центре Киева временно ограничат движение транспорта и парковки, а общественный транспорт изменит маршруты движения. Ограничения будут действовать из-за приезда в столицу иностранных делегаций.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Изменения в работе метро

Отмечается, что станция метро "Майдан Незалежности" не будет работать на вход и выход для пассажиров с 7:00 до 11:00.

В то же время, пересадочный узел "Майдан Незалежности" – "Хрещатик" будет работать в обычном режиме.

Наземный транспорт

Как сообщают в КГГА, с самого утра и ориентировочно до 19:00 наземный пассажирский транспорт будет курсировать с временными изменениями:

троллейбус № 6 – от Минского массива до ст. м. "Лукьяновская";

троллейбус № 18 – от ул. Сошенко к Воздухофлотскому путепроводу;

автобусы №№ 110, 111, 114 – соответственно ул. Милославской и Дарницкой площади к Европейской площади;

автобус № 62 – на участках Контрактовая площадь – Европейская площадь и Ботанический сад – Бессарабская площадь.

Ограничение движения и парковка

По информации Национальной полиции Украины, временные ограничения транспортного движения и парковки будут действовать в центральной части города Печерском и Шевченковском районах.

В КГГА просят отнестись с пониманием к неудобствам.

Временные ограничения будут действовать по приезду в Киев иностранных делегаций на третью годовщину вторжения, сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.