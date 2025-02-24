Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,59

--0,14

EUR

43,51

--0,04

Готівковий курс:

USD

41,80

41,80

EUR

43,95

43,78

Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У центрі Києва 24 лютого обмежать рух транспорту: у чому причина

Київ
Фото: Вечірній Київ

У понеділок, 24 лютого, в центрі Києва тимчасово обмежать рух транспорту і паркування, а громадський транспорт змінить маршрути руху.Обмеження діятимуть через приїзд до столиці іноземних делегацій.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Зміни в роботі метро 

Зазначається, що станція метро "Майдан Незалежності" не працюватиме на вхід і вихід для пасажирів з 7:00 до 11:00. 

Водночас пересадковий вузол "Майдан Незалежності" – "Хрещатик" працюватиме у звичайному режимі.

Наземний транспорт 

Як повідомляють в КМДА,  з самого ранку і орієнтовно до 19:00 наземний пасажирський транспорт курсуватиме з тимчасовими змінами: 

  • тролейбус № 6 – від Мінського масиву до ст. м. "Лукʼянівська";
  • тролейбус № 18 – від вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;
  • автобуси №№ 110, 111, 114 – відповідно від вул. Милославської і Дарницької площі до Європейської площі;
  • автобус № 62 – на ділянках Контрактова площа – Європейська площа та Ботанічний сад – Бессарабська площа.

Обмеження руху і паркування 

За інформацією Національної поліції України, тимчасові обмеження транспортного руху та паркування діятимуть у центральній частині міста в Печерському та Шевченківському районах.

У КМДА просять поставитись з розумінням до незручностей.

Тимчасові обмеження діятимуть через приїзд до Києва іноземних делегацій на треті роковини вторгнення, повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Автор:
Світлана Манько