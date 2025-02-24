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У центрі Києва 24 лютого обмежать рух транспорту: у чому причина
У понеділок, 24 лютого, в центрі Києва тимчасово обмежать рух транспорту і паркування, а громадський транспорт змінить маршрути руху.Обмеження діятимуть через приїзд до столиці іноземних делегацій.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
Зміни в роботі метро
Зазначається, що станція метро "Майдан Незалежності" не працюватиме на вхід і вихід для пасажирів з 7:00 до 11:00.
Водночас пересадковий вузол "Майдан Незалежності" – "Хрещатик" працюватиме у звичайному режимі.
Наземний транспорт
Як повідомляють в КМДА, з самого ранку і орієнтовно до 19:00 наземний пасажирський транспорт курсуватиме з тимчасовими змінами:
- тролейбус № 6 – від Мінського масиву до ст. м. "Лукʼянівська";
- тролейбус № 18 – від вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;
- автобуси №№ 110, 111, 114 – відповідно від вул. Милославської і Дарницької площі до Європейської площі;
- автобус № 62 – на ділянках Контрактова площа – Європейська площа та Ботанічний сад – Бессарабська площа.
Обмеження руху і паркування
За інформацією Національної поліції України, тимчасові обмеження транспортного руху та паркування діятимуть у центральній частині міста в Печерському та Шевченківському районах.
У КМДА просять поставитись з розумінням до незручностей.
Тимчасові обмеження діятимуть через приїзд до Києва іноземних делегацій на треті роковини вторгнення, повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.