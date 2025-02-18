В Киеве могут открыть Южный мост для всего транспорта

Вопрос о возобновлении движения по Южному мосту для всех киевлян будет вынесен на следующее заседание Совета обороны Киева.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"Ограничения во время войны, как и любые другие процессы, должны быть своевременны, оправданы, разумно организованы. Если что-то из этого перечня выпадает – возникают злоупотребления, несправедливость. Накануне в очередной раз разыгрался скандал с пропусками для движения во время комендантского часа. В качестве примера — Южный мост. Будем и здесь восстанавливать нормальное сообщение между правым и левым берегом", — отметил Ткаченко.

Он отметил, что проговорил с военными и определил, что в настоящее время потребности закрытия ранее бывшего Южного моста нет.

"Возможно дополнительное регулирование движения, но в целом есть понимание, что ограничения можно ослабить", — подчеркнул Ткаченко.

По его словам, на следующее заседание Совета обороны Киева, помимо других вопросов, будет внесено на рассмотрение возобновление движения по Южному мосту для всех киевлян.

Отметим, в Киеве перекрыли частное автомобильное движение по Южному мосту с 22 июня 2022 года. Движение по нему разрешено только для спецтранспорта экстренных и аварийных служб, общественного транспорта, транзитного грузового транспорта, а также авто со специальными пропусками.