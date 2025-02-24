Високопосадовці з країн-партнерів прибувають до Києва: головні події 24 лютого 2025 року (оновлюється)

Сьогодні, 24 лютого, у треті роковини повномасштабного російського вторгнення в Україну з’їхалися високопосадовці з різних країн.

11.18: Президент України Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською та світовими лідерами вшанували пам'ять усіх, хто віддав своє життя у боротьбі за незалежність України.

11.07: Рада ЄС ухвалила 16 пакет санкцій проти РФ.

10.54: Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що новий платіж Україні в розмірі 3,5 млрд євро надійде вже в березні.

10.19: Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, коментуючи треті роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зазначив, що світ зараз переживає "унікальний момент для нашої колективної безпеки та цінностей". Він також запевнив, що підтримка Великої Британії Україні залишатиметься непохитною.

9.38: Помічник генерального секретаря НАТО з політичних питань і політики безпеки посол Борис Руге прибув до Києва. Він відзначив, що, незважаючи на смерть і руйнування, Росія не досягла своїх цілей, і НАТО продовжить підтримку України в її боротьбі, а Європа нарощуватиме допомогу.

9.24: Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон прибув до України. Пресслужба прем'єра повідомила, що Швеція виділяє 100 мільйонів євро на підтримку протиповітряної оборони України, підкреслюючи важливість зміцнення її захисту для загальної безпеки.

9.23: Президент Фінляндії Александр Стубб, прем'єр-міністр Ісландії Кріструн Фростадоуттір та прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере прибули до України з візитом на треті роковини повномасштабної агресії Росії, повідомляє "Суспільне".

8.43: Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен прибула до Києва, йдеться в повідомленні агенції DK Nyt в соцмережі Х.

8.40: Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо прибув до Києва для участі у саміті країн-партнерів, повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Телеграм.

8.38: Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес прибув до Києва для участі в саміті країн-партнерів. Він наголосив, що Іспанія незмінно підтримує Україну і продовжує допомагати українському народу через три роки після початку російської агресії.

8.21: Президент Латвії Едгарс Рінкевичс Едгар Рінкевичс, який три роки тому був у Києві під час початку російського нападу, прибув до столиці України як президент Латвії, щоб висловити підтримку українському народу та обговорити поточні питання і подальші кроки.

8.09: Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал прибув до Києва на саміт країн-партнерів. Він наголосив на стійкості України, підкреслив, що лише вона визначає умови миру, і закликав до пришвидшення підтримки.

7.44: До Києва також прибув президент Литви Гітанас Науседа. Він підкреслив, що Литва всі ці роки підтримувала Україну і продовжить це робити надалі.

7.33: Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова Європейської Ради Антоніу Кошта прибули до Києва. Урсула фон дер Ляєн наголосила, що присутність у столиці України є підтвердженням того, що Україна є частиною Європи. Вона підкреслила, що в боротьбі за виживання йдеться не лише про долю України, а й про долю всієї Європи.

Нагадаємо, станом на 24 лютого, загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1097-ту добу повномасштабної війни становлять 868 230 осіб.