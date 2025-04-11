KFC открыла первый ресторан в Ровно: где находится заведение

Сеть ресторанов KFC открыла свое первое заведение в Ровно. Новый ресторан расположен в торговом центре "Премьер" по улице Соборной, 94.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Что известно о ресторане

Отмечается, что открытие ресторана в Ровно обусловлено развитием города, активностью общества и спросом на сервис.

Заведение имеет 86 посадочных мест и занимает площадь почти 288 кв. м.

KFC акцентировала внимание на инклюзивности ресторана, обеспечив комфорт для людей с инвалидностью. Заведение безбарьерное: имеет широкий вход, удобный доступ в зал, адаптированные санузлы и зоны самообслуживания.

Открытие ресторана в Киеве создает новые рабочие места и возможности для карьерного роста в сфере обслуживания.

Справка:

KFC работает в Украине с 2012 года.

С января 2022 компания открыла 19 новых ресторанов и расширила меню. Сейчас сеть насчитывает 67 заведений.

Напомним, чистый доход заведений питания в Украине в 2023 году вырос в 2,2 раза, достигнув 31,6 миллиарда гривен. По сравнению с довоенным 2021 годом прирост составил 26%.