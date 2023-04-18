KFC окончательно прекратил присутствие в России: рестораны сменят вывеску

Yum! Brands объявила о завершении процесса своего ухода с российского рынка путем продажи фастфуд-сети KFC компании Smart Service, которой управляют Константин Котов и Андрей Осколков.

Как говорится в сообщении американской корпорации, продажа ее бизнеса в РФ Smart Service, о которой было объявлено в октябре 2022 года, получила все необходимые разрешения от властей США и России.

Сделка включает в себя продажу всех российских ресторанов KFC, операционной системы, прав на основную франшизу и товарный знак для бренда "Ростик'с". Smart Service должна будет сохранить сотрудников компании KFC в России и обеспечить ребрендинг заведений.

"Сперва Smart Service переоборудует более 100 своих ресторанов KFC в России в "Ростик’с". Как мастер-франчайзер, Smart Service также будет отвечать за работу с другими франчайзи в России по ребрендингу в "Ростик'с", и этот процесс займет некоторое время", - отмечают в Yum! Brands.

Таким образом, указывают в компании, после завершения сделки Yum! Brands и KFC прекратили свое корпоративное присутствие в России.

Напомним также, что еще в июне прошлого года Yum! Brands объявила о завершении передачи прав собственности на все активы франшизы Pizza Hut местному оператору, который инициировал процесс ребрендинга этой сети заведений.

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