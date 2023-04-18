KFC остаточно припинив присутність у Росії: ресторани змінять вивіску

Yum! Brands оголосила про завершення процесу свого виходу з російського ринку шляхом продажу фастфуд-мережі KFC компанії Smart Service, якою керують Костянтин Котов та Андрій Осколков.

Як ідеться в повідомленні американської корпорації, продаж її бізнесу в РФ Smart Service, про який було оголошено в жовтні 2022 року, отримав усі необхідні дозволи від влади США та Росії.

Угода включає продаж всіх російських ресторанів KFC, операційної системи, прав на основну франшизу і товарний знак для бренду "Ростік'с". Smart Service повинна буде зберегти співробітників компанії KFC у Росії та забезпечити ребрендинг закладів.

"Спершу Smart Service переобладнає більше 100 своїх ресторанів KFC в Росії в "Ростік'с". Як мастер-франчайзер, Smart Service також буде відповідати за роботу з іншими франчайзі в Росії з ребрендингу в "Ростік'с", і цей процес займе деякий час", - зазначають у Yum! Brands.

Таким чином, вказують у компанії, після завершення угоди Yum! Brands і KFC припинили свою корпоративну присутність у Росії.

Нагадаємо також, що ще у червні минулого року Yum! Brands оголосила про завершення передачі прав власності на всі активи франшизи Pizza Hut місцевому оператору, який ініціював процес ребрендингу цієї мережі закладів.

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