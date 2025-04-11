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KFC відкрила перший ресторан у Рівному: де знаходиться заклад

Рівне, KFC
Рівне тепер має власний KFC.

Мережа ресторанів KFC відкрила свій перший заклад у Рівному. Новий ресторан розташований у торговому центрі "Прем’єр" на вулиці Соборній, 94. 

Про це інформує пресслужба компанії.

Що відомо про ресторан

Зазначається, що відкриття ресторану в Рівному обумовлене розвитком міста, активністю громади та попитом на сервіс.

Заклад має 86 посадкових місць і займає площу майже 288 кв. м.

KFC акцентувала увагу на інклюзивності ресторану, забезпечивши комфорт для осіб з інвалідністю. Заклад безбар’єрний: має широкий вхід, зручний доступ до зали, адаптовані санвузли та зони самообслуговування.

Відкриття ресторану в Рівному створює нові робочі місця та можливості для кар'єрного зростання в сфері обслуговування.

Фото 2 — KFC відкрила перший ресторан у Рівному: де знаходиться заклад

Довідково: 

KFC в Україні працює з 2012 року.

З січня 2022 року компанія відкрила 19 нових ресторанів і розширила меню. Зараз мережа налічує 67 закладів.

Нагадаємо, чистий дохід закладів харчування в Україні в 2023 році виріс у 2,2 раза, досягши 31,6 мільярда гривень. Порівняно ж з довоєнним 2021 роком приріст склав 26%. 

Автор:
Ольга Опенько
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