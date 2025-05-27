$2 млрд інвестицій і 7000 робочих місць: KFC розширює мережу у Великій Британії та Ірландії

Американська компанія KFC планує інвестувати 1,49 млрд фунтів стерлінгів (2 млрд доларів США) у Велику Британію та Ірландію протягом наступних п'яти років, створивши понад 7000 робочих місць у своєму бізнесі та по всьому ланцюжку поставок.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Мережа ресторанів швидкого харчування, що спеціалізується на стравах з смаженої курятини, яка наразі має понад 1000 закладів по всій Великій Британії та Ірландії, і, в якій працюють 30 тисяч осіб, заявила, що планує відкрити ще 500 протягом наступного десятиліття.

Компанія повідомила, що з 1,49 млрд. фунтів стерлінгів 466 млн. фунтів стерлінгів (понад 621 млн доларів) підуть на відкриття нових торгових точок і модернізацію 200 існуючих об'єктів, а 583 млн. фунтів стерлінгів (понад 777 млн доларів) будуть інвестовані в нові робочі місця.

У KFC заявили, що у Великій Британії зростає попит на смажену курку, а вартість ринку оцінюється в 3,1 млрд фунтів стерлінгів (4,13 млрд доларів).

"Очікується, що ринок лише зростатиме, оскільки споживчий попит на смажену курку перевершить попит на інші категорії ресторанів швидкого обслуговування", — додали в компанії.

Що відомо про KFC?

Kentucky Fried Chicken (KFC) була заснована в 1952 Гарландом Сандерсом. З 1997 року мережа належить великій ресторанній компанії "Yum! Brands", що володіє такими брендами, як "Pizza Hut" і "Taco Bell". Нині мережа KFC представлена в Україні та загалом 110 країнах світу — це більше 16 000 точок, у яких щодня обслуговуються близько 12 000 000 клієнтів. Головний офіс знаходиться в Луїсвіллі, штат Кентуккі, США.

Нагадаємо, у квітні KFC відкрила свій перший заклад у Рівному. З січня 2022 року компанія відкрила 19 нових ресторанів і розширила меню. Зараз мережа налічує 67 закладів.