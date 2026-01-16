Острівці тепла: як мережа KFC працює в умовах зимових відключень електроенергії

Упродовж кількох тижнів мешканці великих міст стикаються з тривалими та нерівномірними відключеннями електроенергії й опалення через масовані атаки на енергетичну інфраструктуру та холодну погоду.

За таких умов багато закладів громадського харчування змушені скорочувати години роботи або тимчасово зачинятися. Тому для містян особливо важливо знати, які бренди продовжують працювати попри наявні складнощі. Одним із них є мережа KFC в Україні.

Більшість ресторанів мережі обладнані генераторами та працюють в енергоощадних режимах: оптимізується робота кухонного обладнання, освітлення й графіки персоналу. Проте під час адаптації операційних процесів до реальності воєнного часу команда бренду стикається й з серйозними викликами, які намагається поступово долати.

Генератори та технологічне обладнання не завжди витримують морози та тривалу експлуатацію, але персонал постійно робить усе можливе, щоб підтримувати комфортну температуру в ресторанах і якнайшвидше відновлювати повноцінну роботу після стабілізації електропостачання.

Для бренду завжди важливо дбати про безпеку гостей і команди та підтримувати стабільну якість сервісу, незалежно від обставин.

Керівництво мережі докладає максимум зусиль для підтримки співробітників, які живуть і працюють у тих самих складних умовах, що й мешканці міст. KFC також не обмежує гостей у можливості заряджати гаджети чи користуватися Wi-Fi в ресторанах, де це технічно можливо.

"За нинішніх обставин наші ресторани можуть брати на себе роль пунктів незламності для містян, створюючи простір, де можна не лише поїсти, а й залишатися на зв’язку", – зазначають у компанії.

Для багатьох гостей ресторани KFC справді стають "острівцями тепла" – місцями, де знайомі страви доповнюються відчуттям стабільності та підтримки в непростий час. Із позитивних відгуків гостей зрозуміло, що особливо цінною для них є можливість зігрітися, зарядити телефон і скористатися інтернетом. А перебування в улюбленому закладі – це ще й нагода побачити усмішки людей поруч, що здатне осяяти навіть найтемніші часи.