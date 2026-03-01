Мережа KFC в Україні відкрила 23 нові ресторани під час повномасштабної війни

За чотири роки повномасштабної війни KFC відкрила 23 нові ресторани та інвестувала десятки мільйонів гривень у розвиток мережі в Україні.

Про це повідомила Аліна Кіптик, СЕО ТОВ "Тесті Фуд" – одного із трьох франчайзингових партнерів KFC в Україні, у коментарі Delo.ua в межах спецпроєкту "4 роки великої війни – 4 уроки витримки".

"Це було рішення не про експансію, а про відповідальність і стійкість. Для нас це було не просто розширенням бізнесу, а інвестицією у робочі місця, економіку та впевненість у майбутньому країни", – зазначила вона.

За словами Кіптик, із початку великої війни компанія спрямувала десятки мільйонів гривень на забезпечення стабільності та розвиток бізнесу. Йдеться насамперед про енергетичну автономність закладів, безпеку та підтримку працівників, навчання управлінських команд, цифровізацію процесів і співпрацю з локальними постачальниками.

У компанії наголошують, що ці кроки були стратегічними, а не іміджевими.

Найважливішим рішенням стали інвестиції в людей. Кіптик зазначила, що підтримка команд, розвиток внутрішніх талантів і збереження довіри дозволили мережі працювати без зупинок навіть під час блекаутів і найвищої турбулентності.

Перебудова бізнесу та автономність мережі

Щоб залишатися дієздатною під час війни, компанія фактично перебудувала операційну модель. У мережі запровадили кризове управління з короткими циклами ухвалення рішень, забезпечили ресторани генераторами та альтернативними джерелами живлення, оновили логістику і надали більше повноважень керівникам на місцях.

"Ми дуже швидко зрозуміли, що працювати як раніше неможливо. Потрібно було змінювати підхід до управління і робити мережу максимально автономною", — пояснила Кіптик.

Водночас бізнес зазнав відчутних матеріальних втрат через простої, руйнування ланцюгів постачання та додаткові витрати на енергію й безпеку. Частина співробітників долучилася до ЗСУ, інші були змушені переїхати. Команди працювали в умовах постійної невизначеності та психологічного тиску.

"Потенційні втрати могли бути значно більшими, але ми свідомо обрали шлях збереження операцій, робочих місць і відповідальності перед командами", — наголосила СЕО.

Про KFC в Україні та світі

Kentucky Fried Chicken (KFC) була заснована в 1952 Гарландом Сандерсом. З 1997 року мережа належить великій ресторанній компанії Yum! Brands, що володіє такими брендами, як Pizza Hut і Taco Bell. Головний офіс знаходиться в Луїсвіллі, штат Кентуккі, США.

На сьогодні у світі налічується понад 30 000 ресторанів KFC у більш ніж 150 країнах. В Україні мережа працює з 2012 року. Тоді перший ресторан відкрився в Києві.

Згідно з інфрормацією на сайті української мережі, зараз в країні працює 71 ресторан.

В Україні бренд розвивають три партнери-франчайзі компанії – ТОВ "Глобальна ресторанна група – Україна", ТОВ "Тесті Фуд", а також ТОВ "ДТС-Харків".