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Агросектор обеспечивает более половины украинского экспорта: что покупает мир

зерно
Агросектор занял рекордную долю во внешней торговле Украины / Depositphotos

Аграрный сектор укрепил свои позиции как главный двигатель украинской внешней торговли, продемонстрировав рекордный показатель. На долю АПК приходится 56% от общего объема экспорта страны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

По сравнению с 2021 годом доля аграрной продукции в общих поставках за границу выросла с 46,2% до 56,6%.

Драйверами этого роста стали продукты пищевой и перерабатывающей индустрии. В частности экспорт украинского мяса птицы увеличился на 52%, а поставки печенья и других кондитерских изделий выросли на 46%.

Еще более высокую динамику продемонстрировал сегмент шоколада, экспорт которого подскочил сразу на 80%. Настоящим рекордом отличился рынок сахара – объемы его продаж за границу выросли более чем в 15 раз.

По словам Соболева, имеющиеся успешные практики будут масштабироваться на остальные отрасли промышленности.

"Для этого мы уже используем инструменты политики Сделано в Украине и расширили SME Resilience Alliance в SME & Export Alliance, чтобы консолидировать поддержку государства, международных партнеров и бизнеса для реализации Экспортной стратегии", - подчеркнул он во время 2-го Международного торгового форума, презентуя Экспортную стратегию до 2030 года.

Напомним, в марте 2026 года Украина увеличила экспорт агропродукции на 10,8%. Всего за месяц было отгружено 5,5 млн. тонн товаров, причем рост был зафиксирован во всех основных категориях сельскохозяйственной продукции.

Автор:
Татьяна Бессараб